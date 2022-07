PlayStation starebbe per fare un’acquisizione davvero importante (e spunta il nome)

PlayStation starebbe per compiere un’altra grande acquisizione, o perlomeno questo è ciò che è trapelato da un rumor alquanto interessante.

Jim Ryan aveva infatti spiegato che quella di Bungie non sarebbe stata l’ultima acquisizione che potevamo aspettarci da parte di PlayStation, e infatti così è stato.

Del resto, a luglio Sony ha formalmente confermato che il team di Haven Studios capeggiato da Jade Raymond è da ora ufficialmente parte degli Studios.

In un articolo di GamesIndustry, il fondatore di Eidos Montreal Stephane D’Astous ha dichiarato di aver sentito voci molto interessanti circa la prossima acquisizione della compagnia giapponese.

L’indiscrezione, infatti, vede Sony davvero molto interessata ad acquisire Square Enix Tokyo, ma non il resto della società.

Ecco le parole di D’Astous: «Leggendo tra le righe, Square Enix Japan non si è impegnata come speravamo inizialmente. E ci sono voci, ovviamente, che con tutte queste attività di fusioni e acquisizioni, Sony vorrebbe davvero avere Square Enix tra le sue fila.»

E ancora: «Ho sentito voci secondo cui Sony avrebbe detto di essere davvero interessata a Square Enix Tokyo, ma non al resto della compagnia. Quindi, credo che Yosuke Matsuda, CEO di Square Enix, l’abbia definita come una vendita di garage [ossia un evento informale, n.d.R.]».

Nel caso l’acquisizione venisse confermata, si tratterebbe di un colpo non indifferente per PlayStation, la quale metterebbe le mani su uno dei publisher più forti degli ultimi anni (o almeno, sua una parte di esso).

Ricordiamo in ogni caso che a maggio di quest’anno Embracer Group ha annunciato di aver acquisito Square Enix Montreal, Crystal Dynamics e Eidos-Montreal. La maxi-acquisizione di mercato è valsa ben 300 milioni di dollari ed ha consentito al gruppo di accedere a IP di peso come Deux Ex, Thief, Legacy of Kain e Tomb Raider.

Sempre Embracer, lo scorso anno, tra le tante software house era riuscita ad acquisire anche Gearbox, gli autori di Borderlands.

Restando in tema Sony, la compagnia ha mostrato di recente le nuove potenzialità della nuova generazione di realtà virtuale di PlayStation VR2.