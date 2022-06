Street Fighter, Ryu e Chun Li fanno beneficenza raccogliendo una grande cifra

Grazie ai videogiochi si sono potute fare molte opere di bene, e anche Street Fighter ha fatto la sua parte con Ryu e Chun Li.

Il quinto capitolo, che trovate su Amazon, continua ad essere protagonista della scena videoludica nonostante l’imminente passaggio di consegne.

Street Fighter 6 si è infatti messo in mostra finalmente, con uno stile unico ed il nuovo logo che sostituisce quello precedente, di cui si era discusso.

Quello precedente, infatti, pare che fosse stato comprato da Capcom in un sito di immagini stock.

Al di là delle sterili polemiche, i campioni di Street Fighter hanno dimostrato di non essere abili solo a menare le mani, come riporta Destructoid.

Nel 2021, Capcom aveva pubblicato due skin di beneficenza, in edizione limitata, per Ryu e Chun-Li, gli eroi più celebri della serie.

Vendute a circa sei euro l’una, le due skin a tema rosa (con i colori della fondazione) sono state vendute per un periodo limitato, con l’intero ricavato devoluto alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro al Seno.

L’iniziativa è andata molto bene, perché poco fa Capcom ha svelato di aver raccolto ben 75mila dollari da questa vendita.

Un equivalente di, secondo le stime, circa 1500 ore di lavoro e di ricerca sull’individuazione e la cura del cancro al seno.

We’re happy to announce that $75,000 were raised from our partnership with @BCRFcure – that equates to 1,500 hours of research funded!

100% of these proceeds have been donated to the Breast Cancer Research Foundation. Thank you for making this partnership a success! pic.twitter.com/ysJvTI0pNr

— Street Fighter (@StreetFighter) June 16, 2022