PlayStation Store, svelate le offerte di fine anno: sconti fino al 95%

Il Black Friday di PlayStation Store sta per concludersi ufficialmente, mettendo ufficialmente la parola fine a una grande serie di imperdibili offerte sui migliori giochi disponibili sulla console Sony.

PlayStation Store non ha però certamente intenzione di fermare i suoi tagli di prezzo, svelando in occasione del Cyber Monday le offerte di fine anno, con tanti nuovi sconti vantaggiosi, soprattutto per chi dispone di un abbonamento a PS Plus.

A tal proposito, potrebbe volere la pena di approfittare dell’offerta sull’abbonamento: per poche ore PlayStation Plus potrà essere vostro con il 33% di sconto.

Inoltre, solo per oggi rimarranno ancora disponibili le già citate offerte per il Black Friday: questo significa che siete ancora in tempo per risparmiare grandi cifre su FIFA 22 e sulle esclusive PS5.

Le nuove offerte del PlayStation Store terranno compagnia ai giocatori fino all’inizio della sessione natalizia, dato che i grandi sconti attualmente disponibili resteranno validi fino al 23 dicembre.

Terminato il Black Friday, gli utenti potranno ancora risparmiare dunque su tantissimi prodotti fino al 95%, in alcuni casi approfittando anche di sconti esclusivi riservati a tutti coloro fossero in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus.

Per esempio, gli appassionati delle simulazioni automobilistiche potranno godersi Assetto Corsa Ultimate Edition a meno di 10€ grazie allo sconto del 75%, ma grazie a Plus si potrà approfittare di un ulteriore 5% di sconto.

Sono inoltre disponibili in offerta molteplici capitoli dell’amata serie FPS Call of Duty, come Black Ops III, con sconti fino al 70%; inoltre, sempre restando in tema di giochi ideati da Activision Blizzard, potrete acquistare il bundle Triple Play di Crash e Spyro con il 50% di sconto e Diablo III Eternal Collection al 67% in meno.

Anche gli appassionati dei giochi tratti da anime e manga avranno di che divertirsi: per esempio, l’Edizione Deluxe di Jump Force potrà essere vostra con un eccezionale 89% di sconto, mentre Dragon Ball FighterZ è acquistabile risparmiando l’86% in meno.

L’offerta sicuramente più vantaggiosa è invece quella che riguarda Moto Racer 4, l’ultimo capitolo della celebre saga motociclistica che potrà essere vostro con un incredibile 95% di sconto, sia per l’edizione standard che per quella Deluxe: significa che potrete comprarlo a meno di 2 o 3 euro.

Di seguito troverete una nostra selezione delle tante offerte di fine anno di PlayStation Store: per poterle consultare tutte nel dettaglio, basterà dirigersi al seguente indirizzo.

Assetto Corsa Ultimate Edition

Call of Duty: Black Ops 4 – Digital Deluxe

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Deluxe

Crash + Spyro – Bundle Triple Play

Diablo III: Eternal Collection

Moto Racer 4 – Deluxe Edition

Syberia 3

The Telltale Batman Shadows Edition

Dragon Ball FighterZ

Jump Force – Deluxe Edition

Little Nightmares II – Deluxe Edition PS4 & PS5

The Medium

Resident Evil Raccoon City Edition (2 + 3)

Nel caso abbiate intenzione di spendere il meno possibile, vi segnaliamo anche quali riteniamo essere i migliori giochi disponibili a meno di 20 e 10 euro per il Black Friday: anche in questo caso, avrete pochissime ore a disposizione per approfittare di queste occasioni.