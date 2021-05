PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: è un big

Sul PlayStation Store è già stata svelata la nuova offerta della settimana e Sony ha deciso di scontare, anche in questa occasione, un titolo big molto apprezzato uscito recentemente.

Si tratta di Outriders, lo sparatutto RPG multiplayer pubblicato da Square Enix ed uscito solamente l’1 Aprile 2021.

La promozione di questa settimana sostituirà dunque quella legata a Little Nightmares II, un’amata avventura horror che solo per oggi potete ancora acquistare a prezzo scontato.

Fino al 27 maggio potrete inoltre approfittare di offerte su tantissimi giochi del catalogo PS5 e PS4, scontati per l’occasione fino al 70%.

Outriders è la promozione della settimana su PlayStation Store.

Outriders per l’occasione è stato scontato del 25% e ricordiamo che acquistandolo avrete a disposizione contemporaneamente le versioni per PS4 e per PS5.

Di conseguenza, il prezzo finale del prodotto sarà di 52,49€, contro i 69,99€ di listino: si tratta dunque di un risparmio di oltre 15 euro per un big appena uscito sul mercato ed apprezzatissimo dai giocatori.

Se volete dunque acquistare Outriders su PS5 e PS4, vi basterà cliccare qui per accedere alla pagina dello store via web o semplicemente cercarlo tramite console.

Ufficialmente la promozione della settimana non è stata ancora aggiornata da Sony, ma l’offerta è già attiva e disponibile sul negozio: potrete approfittarne ed acquistare Outriders con lo sconto del 25% fino al 27 maggio.

A partire da quella data sarà infatti disponibile unicamente la nuova promozione della settimana, che non mancheremo di segnalarvi prontamente sulle nostre pagine.

La scorsa settimana gli utenti più rapidi e fortunati sono riusciti ad approfittare di un gioco regalato dal PlayStation Store, reso disponibile solo per poche ore a causa di un errore.

Outriders è stato un incredibile successo lo scorso mese: i download sul PlayStation Store sono stati battuti solamente da FIFA 21 sul mercato europeo.

A causa del PlayStation Store Sony sta però subendo una class action: è stata infatti accusata di monopolio, vista l’impossibilità di recuperare i giochi digitali su altri negozi.