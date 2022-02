PlayStation Store svela le offerte sui migliori DLC: ci sono grandi esclusive

PlayStation Store ha svelato le nuove offerte dedicate ai migliori contenuti aggiuntivi disponibili per i giochi delle console di casa Sony, che includono i DLC più apprezzati dagli utenti.

Si tratta di un’opportunità che i fan iscritti a PlayStation Plus dovrebbero tenere particolarmente d’occhio, dato che in alcuni casi sarà possibile ad accedere a ulteriori riduzioni di prezzo esclusive.

La promozione sui contenuti aggiuntivi è stata rivelata insieme alla nuova offerta settimanale, che solo per pochi giorni consentirà di acquistare a prezzo ridotto uno degli sparatutto più attesi dell’ultimo anno.

Le offerte sui contenuti aggiuntivi includono non solo i migliori DLC dedicati ai videogiochi prodotti da partner di terze parti, ma anche le espansioni più apprezzate disponibili per le IP PlayStation.

Vogliamo infatti segnalare in particolar modo gli sconti dedicati a Marvel’s Spider-Man e Horizon Zero Dawn: grazie alla nuova promozione sarà possibile acquistare le rispettive espansioni La città che non dorme mai e The Frozen Wilds al 50% di sconto.

Inoltre, se siete attualmente iscritti a PlayStation Plus, avrete la possibilità di approfittare di un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale, permettendovi di acquistare questi DLC a un prezzo imperdibile.

Tra le espansioni più importanti in offerta non possiamo che segnalarvi le promozioni dedicate ad Assassin’s Creed: potrete infatti acquistare i DLC di Odyssey e Origins rispettivamente con sconti del 50% e del 60%.

Non possono inoltre mancare le espansioni per i titoli free-to-play più amati come Fortnite: il battle royale di Epic Games ha attualmente messo a disposizione il Pacchetto Tecnofuturo e il Pacchetto Robo-Kevin, rispettivamente con sconti del 33% e del 25%.

Al seguente indirizzo potrete trovare tutte le promozioni disponibili, mentre di seguito vi riepilogheremo le migliori offerte sui contenuti aggiuntivi di PlayStation Store selezionate da noi:

Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Assassin’s Creed Odyssey – Il destino di Atlantide

Assassin’s Creed Odyssey – L’eredità della Prima Lama

Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones

Assassin’s Creed Origins – The Curse Of the Pharaohs

Fortnite – Pacchetto Robo-Kevin

Fortnite – Pacchetto Tecnofuturo

Need for Speed Heat – Aggiornamento Deluxe Edition

Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles

Dragon Age: Inquisition – Le Fauci di Hakkon

Resident Evil Village – Accesso completo ai contenuti extra PS4 & PS5

Resident Evil VII: Fine di Zoe

Battlefield 1 Premium Pass

Vi ricordiamo che tutte le offerte su DLC e Contenuti Aggiuntivi termineranno ufficialmente il 24 febbraio 2022: vi consigliamo dunque di consultare accuratamente la lista per non perdervi nemmeno una delle vostre prossime espansioni preferite.

Segnaliamo inoltre che sono ancora disponibili le offerte sui giochi scelti dalla critica: potete trovare in forte sconto i migliori giochi disponibili su PlayStation.

E se desiderate risparmiare cifre ancora più importanti, vi abbiamo anche riepilogato i migliori giochi attualmente in offerta a meno di 20 euro, 10 euro e 5 euro su PlayStation Store.