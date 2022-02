Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro, 10 euro e 5 euro

È sempre un buon momento per dare un’occhiata agli sconti in corso su PlayStation Store, considerando che di recente sono state lanciate nuove promozioni – tra cui quelle che evidenziano i giochi premiati dalla critica.

Abbiamo quindi deciso di partire per un viaggio lungo lo store, per segnalarvi quelli che sono i migliori videogiochi a meno di 20 euro, di 10 euro e di 5 euro che potete acquistare in questo momento.

Migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Al momento, accedendo a PlayStation Store da browser o direttamente dalla vostra console, gli sconti che ci sentiamo di segnalarvi sono:

Death’s Door a 14,99€ (anziché 19,99€)

a 14,99€ (anziché 19,99€) Hades a 18,74€ (anziché 24,99€)

a 18,74€ (anziché 24,99€) Streets of Rage 4 a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Mafia Definitive Edition a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Mortal Shell Enhanced Edition a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Observer: System Redux a 19,49€ (anziché 29,99€)

a 19,49€ (anziché 29,99€) Amnesia Rebirth a 14,24€ (anziché 28,49€)

a 14,24€ (anziché 28,49€) LA Noire a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Crysis Remastered a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) GTA V a 14,69€ (anziché 34,99€)

a 14,69€ (anziché 34,99€) Resident Evil 2 a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Bloodborne a 17,49€ (anziché 34,99€)

a 17,49€ (anziché 34,99€) Heavy Rain + Beyond a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Star Wars Jedi: Fallen Order a 17,49€ (anziché 49,99€)

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Al momento, accedendo a PlayStation Store da browser o direttamente dalla vostra console, gli sconti che ci sentiamo di segnalarvi sono:

God of War a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Resident Evil VII a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Dishonored 2 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Superhot a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) A Plague Tale: Innocence a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Psychonauts a 5,49€ (anziché 10,99€)

a 5,49€ (anziché 10,99€) Battlefield Hardline a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Kingdom Come: Deliverance a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Shenmue III Digital Deluxe a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Killzone: Shadow Fall a 9,99€ (anziché 19,99€)

Migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store

Di seguito, quelle che per noi sono le migliori offerte per i giochi sotto i 5€ in questo momento su PlayStation Store:

The Sims 4 a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) Unravel a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Batman: The Telltale Series a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) The Wolf Among Us a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) Tennis World Tour a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) Erica a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Virginia a 1,99€ (anziché 9,99€)

a 1,99€ (anziché 9,99€) The Last of Us: Left Behind a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Friday The 13th The Game a 3,62€ (anziché 14,49€)

a 3,62€ (anziché 14,49€) Star Wars: Battlefront II a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Tomb Raider a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Little Nightmares a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Metro 2033 Redux a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Last Day of June a 4,99€ (anziché 19,99€)

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni che avete adocchiato su PlayStation Store, per farle scoprire anche ad altri videogiocatori!