PS Store svela le offerte “scelte dai critici”: ci sono amate esclusive PS5

PS Store ha appena dato il via a una nuova imperdibile selezione di offerte: per un periodo limitato sarà possibile acquistare a prezzi imperdibili i migliori giochi disponibili su PS5 e PS4.

La promozione intitolata appositamente «La scelta dei critici» permette infatti di recuperare a prezzi vantaggiosi i titoli PlayStation più apprezzati, tra i quali sono presenti anche amatissime esclusive PS5 come Ratchet & Clank Rift Apart.

Le prossime settimane di PlayStation Store saranno dunque cariche di tante speciali offerte, dopo aver già svelato la nuova promozione dedicata a una grande e recente avventura Marvel.

La nuova selezione è dunque interamente dedicata a quelli che sono stati i giochi più apprezzati e premiati dalla critica, riscontrando però un notevole successo anche per il grande pubblico.

Non possono dunque mancare all’appello le esclusive PlayStation come il già citato Ratchet & Clank Rift Apart, che potrà essere vostro con uno sconto del 25% sull’edizione standard o del 22% sulla Digital Deluxe Edition.

Un’altra grande esclusiva sviluppata da Insomniac è poi certamente Marvel’s Spider-Man Miles Morales, l’amato spin-off dedicato all’Uomo Ragno che potrà essere vostro al 33% in meno se sceglierete l’edizione standard o con uno sconto del 25% con la Ultimate Edition.

Naturalmente non si tratta delle uniche esclusive PlayStation disponibili in offerta: vogliamo infatti segnalare anche le offerte dedicate a Ghost of Tsushima Director’s Cut, Deathloop, Kena Bridge of Spirits, Final Fantasy VII Remake e God of War.

C’è spazio anche per i titoli di terze parti più premiati da pubblico e critica: potete infatti trovare a prezzi imperdibili It Takes Two, vincitore del premio Game of the Year, e altre grande produzioni come Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil Village, Far Cry 6 e Call of Duty Vanguard.

Elencarvi tutti i titoli in offerta sarebbe davvero difficile: di seguito vi proporremo una nostra piccola selezione delle migliori offerte disponibili su PS Store, ma vi invitiamo a consultarle tutte al seguente indirizzo per non perdervi nemmeno uno sconto.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Final Fantasy VII Remake

God of War

It Takes Two

Assassin’s Creed Valhalla

Resident Evil Village

Far Cry 6

Call of Duty: Vanguard

Grand Theft Auto V: Premium Edition

The Witcher III

Mass Effect Legendary Edition

Sekiro: Shadows Die Twice Game of the Year Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Hades

Come avete potuto notare c’è solo l’imbarazzo della scelta: se non avete ancora recuperato uno di questi grandi giochi, questa potrebbe essere la vostra grande occasione di rimediare.

Tutte le promozioni di PS Store dedicate alle scelte dei critici resteranno disponibili fino al 17 febbraio: significa che avrete due settimane di tempo per approfittare delle nuovissime selezioni.

Vogliamo inoltre ricordarvi che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per poter approfittare della precedente offerta settimanale, dedicata a un picchiaduro letteralmente «mortale».

Ma non solo: da domani termineranno anche le tante offerte dedicate alle saghe più amate disponibili a meno di 20 euro, rappresentando la vostra ultima occasione di acquistare grandi giochi a un prezzo irrisorio.