PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un open world adrenalinico

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta settimanale disponibile per tutti gli utenti: come ogni mercoledì, il negozio digitale per le console di casa Sony si è aggiornato con un nuovo titolo appositamente selezionato.

Questa volta gli utenti potranno approfittare di un forte sconto su uno degli open world più adrenalinici degli ultimi anni, dedicato soprattutto ai fan dello sport: stiamo naturalmente parlando di Riders Republic, l’ambiziosa e folle produzione di casa Ubisoft (potete acquistare la Limited Edition in offerta su Amazon).

Si tratta dunque ancora una volta di un titolo dedicato ai fan dello sport: la nuova offerta settimanale sostituirà dunque ufficialmente GRID Legends, che resterà scontato solo per poche ore.

Curiosamente, la nuova promozione della settimana non è riservata alla versione base del titolo: potrete infatti approfittare delle offerte esclusivamente sulle versioni Deluxe e Ultimate.

In Riders Republic i giocatori saranno liberi di esplorare un immenso open world con alto tasso adrenalinico, guidando biciclette, sci, snowboard e tute alari in sfide con altri 50 giocatori in contemporanea, affrontando però anche l’apposita modalità carriera.

La Deluxe Edition di Riders Republic include, oltre naturalmente al gioco base, anche il Pacchetto Definitivo con tanti contenuti aggiuntivi e 20 biglietti per l’elicottero; la Ultimate Edition include invece, oltre ai contenuti cosmetici precedentemente menzionati, anche i pass anno 1 e 4 per avere l’esperienza completa.

Entrambe le edizioni sono disponibili con il 60% di sconto: potrete dunque acquistare rispettivamente la Deluxe Edition a 35,99€ e la Ultimate Edition a 47,99€. Ricordiamo inoltre che in entrambi i casi avrete diritto a entrambe le versioni PS4 e PS5.

Le offerte settimanali dedicate a Riders Republic termineranno ufficialmente il 9 giugno alle ore 00.59: se volete consultare nel dettaglio la promozione, potrete seguire i link che vi riporteremo di seguito o dirigervi sulle apposite pagine ufficiali direttamente dalle vostre console.

Ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili le imperdibili offerte Days of Play 2022: abbiamo segnalato per voi tutti i migliori sconti su PlayStation Store.

Se invece foste alla ricerca dei migliori titoli in sconto a prezzi davvero irrisori, non perdetevi la nostra lista dei migliori giochi scontati a meno di 10 euro.