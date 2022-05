Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Come ogni fine settimana siamo qui a parlarvi di alcune delle offerte più convenienti attualmente presenti su PlayStation Store, un insieme di giochi che vi permetteranno di risparmiare fondi consistenti senza rinunciare alla qualità.

Gli sconti per tutti gli utenti che posseggono console Sony ovviamente sono sempre molto corposi, infatti già qualche giorno addietro vi avevamo proposto la grande promozione della settimana, questa volta dedicata a un’amata serie racing che tutti gli appassionati non potranno lasciarsi scappare.

Senza contare le offerte presenti in occasione dell’iniziativa Days of Play, con un catalogo che accoglie al suo interno anche molti titoli di recente uscita.

In questa sede, invece, vi mostriamo alcune tra le occasioni più convenienti attualmente presenti sullo store digitale PlayStation, con una selezione che vi darà un assaggio di ciò che vi attende (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio direttamente su Amazon).

Ecco quindi una serie di titolo che potete acquistare in sconto su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Civilization VI a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition a 7,99€ (al posto di 39,99€)

a 7,99€ (al posto di 39,99€) Red Dead Online a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone a 9,74€ (al posto di 14,99€)

a 9,74€ (al posto di 14,99€) Pacchetto Destiny 2: I Rinnegati a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Slime Rancher a 5,99€ (al posto di 19,99€)

a 5,99€ (al posto di 19,99€) Terraria – PlayStation 4 Edition a 9,49€ (al posto di 18,99€)

a 9,49€ (al posto di 18,99€) The Elder Scrolls Online a 5,99€ (al posto di 19,99€)

a 5,99€ (al posto di 19,99€) Persona 5 Royale – Persona Bundle a 4,49€ (al posto di 9,99€)

a 4,49€ (al posto di 9,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (al posto di 29,99€)

a 5,99€ (al posto di 29,99€) Battlefield V a 9,99€ (al posto di 39,99€)

a 9,99€ (al posto di 39,99€) A Plague Tale: Innocence a 9,99€ (al posto di 39,99€)

Tutte le offerte appena proposte sono disponibili su PlayStation Store, insieme a molte altre che vi invitiamo a consultare. Potete farlo direttamente a questo link o tramite la vostra console.

Per concludere, vi segnaliamo che tra i piani di PlayStation non c’è solamente il nuovo PS Plus, ma la compagnia ha intenzione di far uscire altri due giochi live service entro il 2023.