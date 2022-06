PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un big di Electronic Arts

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è già disponibile per l’acquisto: come di consueto, tutti gli utenti PS4 e PS5 potranno dunque risparmiare cifre importanti sul nuovo titolo selezionato dal negozio digitale di casa Sony.

Questa volta i giocatori potranno acquistare a un prezzo speciale il più celebre simulatore di vita pubblicato da Electronic Arts: stiamo naturalmente parlando di The Sims 4 (che potete acquistare anche in edizione fisica su Amazon).

L’iniziativa è stata lanciata insieme ai nuovi sconti di metà anno, che includono tante amatissime produzioni di terze parti su console a prezzi imperdibili.

Grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, potrete dunque acquistare The Sims 4 con uno sconto del 76%, approfittando anche delle riduzioni di prezzo del 51% su molteplici espansioni del titolo.

Questo significa che potrete acquistare il gioco base a soli 4 euro e 79 centesimi, contro il prezzo consigliato di 19.99€ per l’edizione standard: il celebre simulatore di vita può dunque essere vostro a meno di 5 euro.

L’offerta settimanale di PlayStation Store include anche sconti su ben 9 espansioni in totale, ognuna delle quali potrà essere acquistata per 19,59€: potete dunque scegliere liberamente in che modo vorrete espandere la vostra avventura.

Potrete consultare voi stessi tutti i dettagli della promozione attraverso i seguenti link o, in alternativa, accedendo alla pagina ufficiale direttamente dallo store della vostra console:

L’offerta settimanale di PlayStation Store resterà valida fino a giovedì 30 giugno alle ore 00.59: a partire invece dal 29 giugno dovrebbe essere svelata una nuova promozione a tempo limitato.

Nel frattempo, vi ricordiamo che quella di oggi è una giornata molto speciale: è ufficialmente disponibile il nuovo PlayStation Plus con tantissimi giochi gratis.

Se volete scoprirne di più sul nuovo servizio in abbonamento, sulle nostre pagine potete trovare la guida completa a PlayStation Plus.