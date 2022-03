PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è uno sparatutto horror

La nuova offerta settimanale è già disponibile su PlayStation Store: il negozio digitale di Sony per gli utenti console si è aggiornato anche questo mercoledì con una nuova imperdibile promozione.

Questa volta i giocatori potranno risparmiare su un nuovo sparatutto cooperativo realizzato dai creatori di Left 4 Dead: stiamo naturalmente parlando di Back 4 Blood, il recentissimo successore spirituale della celebre saga.

Ancora una volta è dunque un titolo a tinte horror a essere protagonista delle ultime offerte settimanali: Back 4 Blood sostituirà infatti l’ultimo amato capitolo di Five Nights at Freddy’s, ancora disponibile in sconto per poche ore.

In questa produzione dovremo infatti sopravvivere insieme ai nostri amici contro un’orda di infestati terrificanti, dotati anche di abilità esclusive e che faranno di tutto per ucciderci e sterminare ciò che resta dell’umanità.

Back 4 Blood si adatterà continuamente alle vostre azioni, proponendo sfide sempre più difficili da superare e cambiando le condizioni aggiuntive per ottenere ricompense e completare i livelli.

Inoltre, a differenza di quanto accadeva in Left 4 Dead, i giocatori potranno anche gestire un sistema di carte rogue-lite che ci consentirà di personalizzare ulteriormente le partite e scegliere i potenziamenti che più ci aggradano.

Grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, oggi Back 4 Blood potrà essere vostro a soli 34,99€ grazie allo sconto del 50%, ma potrete anche acquistare il Pass annuale a 23,99€ con una riduzione di prezzo del 40%.

Pur non essendo disponibile tra gli sconti settimanali la Deluxe Edition, combinando questi due prodotti potrete ottenere gli stessi identici contenuti per una cifra di poco inferiore a 60€, contro i 99,99€ richiesti normalmente dal pacchetto.

Potete già approfittare della nuova offerta settimanale di PlayStation Store dirigendovi ai seguenti link, o in alternativa direttamente dalle vostre console:

La promozione terminerà ufficialmente giovedì 17 marzo alle ore 00:59, mentre a partire dal prossimo mercoledì lo store dovrebbe svelare un nuovo imperdibile sconto.

Durante la stessa giornata termineranno anche gli sconti sulle Selezioni Essenziali, con le migliori esclusive e tantissime produzioni disponibili a prezzi super convenienti.

E se siete alla ricerca di ulteriori offerte su PlayStation Store a prezzi vantaggiosi, abbiamo selezionato per voi i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro e 5 euro.