PlayStation, sconti su oltre 1500 titoli (ci sono perle niente male)

PlayStation sembra voler continuare a offrire un gran numero di titoli a prezzo davvero molto scontato, visto che oggi è il turno di offerte su circa 1500 prodotti presenti sullo store.

In questi mesi i possessori di DualSense e non solo hanno sempre avuto modo di mettere mano a una valanga di giochi in offerta, ma a quanto pare questo 2022 si sta rivelando più interessante del solito.

Questo, senza contare che il negozio digitale di Sony per gli utenti console si è aggiornato oggi con una nuova imperdibile promozione.

Del resto, stasera sarà il turno di un nuovo State of Play, ragion per cui le orecchie dei fan sono già tese e in attesa di novità.

Come riportato da VGC, Sony ha lanciato una nuova offerta legata ai PlayStation Indies, con più di 1500 articoli elencati a prezzo scontato.

La vendita, al momento è attiva solo sul PlayStation Store in Europa e Australia, vende titoli indie con sconti fino al 90%.

Sembra che le offerte avranno una durata di due settimane, con la maggior parte degli sconti che terminano il 23 marzo prossimo. I giocatori che si abbonano a PlayStation Plus riceveranno ulteriori sconti su alcuni titoli.

Poco sotto, una lista di alcuni dei titoli più interessanti disponibili in offerta su PS Store:

Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition – euro 12.99

Overcooked 2 – euro 6,24

The Medium – euro 32,49

Streets of Rage 4 – euro 14.99

Oddworld: New n Tasty Complete Edition – euro 5.24

We Happy Few: Digital Deluxe Edition – euro 8,99

Friday the 13th: The Game – euro 3,62

Ricordiamo che a breve potremo conoscere il destino di PlayStation Plus e PlayStation Now, che ormai dovrebbero fondersi a breve nel presunto Spartacus.

Parlando di IP di PlayStation, invece, giusto ieri abbiamo saputo l’indiscrezione clamorosa sulla serie tv di God of War, su cui lavorerà Prime Video.

Infine, il sito ufficiale di Sly Cooper si è aggiornato a sorpresa: il quinto capitolo è finalmente in arrivo, su console PlayStation 5?