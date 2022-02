PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è l’Assassin’s Creed più amato

Anche oggi PlayStation Store ha svelato una nuova offerta settimanale per tutti i suoi utenti, che potrebbe interessare in particolar modo gli amanti della leggendaria saga Assassin’s Creed: l’ultimo amatissimo capitolo è infatti disponibile in offerta speciale.

Naturalmente stiamo parlando di Assassin’s Creed Valhalla, il celebre episodio nel quale i giocatori potranno scrivere la propria leggenda vichinga in un open world più vasto che mai.

In preparazione dell’imminente uscita di L’Alba di Ragnarok, l’ultima espansione di Valhalla dalle dimensioni impressionanti, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima dedicata, i giocatori potranno dunque recuperare questo amatissimo capitolo a un prezzo imperdibile.

La nuova offerta della settimana sostituirà in ogni caso la promozione dedicata al big sportivo NBA 2K22, che rimarrà disponibile in sconto soltanto per poche ore.

Tramite le nuove promozioni settimanali di PlayStation Store, i giocatori avranno la possibilità di acquistare Assassin’s Creed Valhalla con sconti fino al 60% sulle edizioni Standard e Ultimate, spendendo rispettivamente 27,99€ e 47,99€.

Ricordiamo che l’edizione Ultimate, oltre a includere un pack esclusivo, permetterà di accedere immediatamente non solo al gioco base, ma anche al suo relativo Season Pass, che contiene al suo interno le prime due espansioni e una missione bonus.

Nel caso gli utenti fossero interessati soltanto ai DLC di Valhalla, sarà possibile acquistare separatamente in sconto anche il Season Pass con una riduzione di prezzo del 50%.

Inoltre, PlayStation Store offre anche la possibilità di approfittare di combo pack con altre grandi produzioni Ubisoft: potrete acquistare con il 55% di sconto esclusivi bundle che includeranno, oltre naturalmente ad Assassin’s Creed Valhalla, anche Watch Dogs Legion o Immortals Fenyx Rising.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le offerte settimanali di PlayStation Store, con i relativi link per consultare voi stessi le promozioni e procedere all’eventuale acquisto:

Le offerte dedicate all’ultimo capitolo della leggendaria saga di Ubisoft termineranno ufficialmente giovedì 3 marzo, mentre a partire dal prossimo mercoledì PlayStation Store dovrebbe svelare le nuove promozioni settimanali.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il prossimo giovedì termineranno anche le offerte del Pianeta degli Sconti, che vi permetteranno di risparmiare cifre importanti sui videogiochi più amati su PS Store.