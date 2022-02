PlayStation Store svela “Il Pianeta degli Sconti”: offerte sui migliori giochi PS5

PlayStation Store ha dato il via alla nuova serie di promozioni intitolata «Il Pianeta degli Sconti»: grazie a questa iniziativa gli utenti potranno risparmiare fino all’80% sui giochi più apprezzati da pubblico e critica su PS5 e PS4.

Si potrà dunque approfittare non solo degli sconti su grandi esclusive next-gen, come Deathloop attualmente disponibile in offerta fino al 40%, ma anche delle produzioni third party più apprezzate su console a cifre imperdibili.

L’occasione è stata anche quella giusta per svelare la nuova offerta della settimana, dedicata a un big che gli appassionati sportivi non vorranno lasciarsi sfuggire.

Per un periodo limitato gli utenti potranno dunque approfittare della nuova iniziativa sui migliori giochi disponibili sul mercato, tra i quali ci sono anche grandi produzioni Sony.

Tra le esclusive PS5, oltre al già citato Deathloop, non possiamo non sottolineare la presenza di Returnal e Demon’s Souls, due delle produzioni PlayStation Studios più amate e disponibili rispettivamente in sconto fino al 38% e al 25%.

Vogliamo inoltre sottolineare l’imperdibile sconto dedicato a Cyberpunk 2077, che si è appena aggiornato per le console next-gen e che oggi potrà essere vostro con una riduzione di prezzo del 50%.

Restando in tema invece di esclusive PlayStation, cogliamo l’occasione per evidenziare anche le offerte su Death Stranding Director’s Cut e Sackboy Una Grande Avventura, rispettivamente acquistabili con riduzioni di prezzo fino al 20% e al 43%.

Sono però disponibili anche molti altri dei giochi più venduti con sconti fino all’80%, tra i quali citiamo per esempio FIFA 22, The Witcher 3 Game of the Year, GTA V, Red Dead Redemption 2 e Resident Evil Village.

Vi invitiamo a consultare voi stessi tutte le offerte del Pianeta degli Sconti di PlayStation Store al seguente indirizzo, ma di seguito vi riepilogheremo alcune delle migliori occasioni disponibili:

Cyberpunk 2077

Deathloop

Returnal

Demon’s Souls

Death Stranding Director’s Cut

Sackboy Una Grande Avventura

FIFA 22

The Witcher 3 Wild Hunt – Game of the Year Edition

Grand Theft Auto V Premium Edition

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition

Resident Evil Village

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition

Hitman 3

Uncharted The Nathan Drake Collection

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

No Man’s Sky

Tutte le offerte di PlayStation Store resteranno valide fino a giovedì 3 marzo: significa che avete due settimane di tempo per non farvi sfuggire nemmeno uno sconto.

Ricordiamo inoltre che avete ancora una settimana di tempo per approfittare degli sconti sui migliori DLC e contenuti aggiuntivi, anche per amatissime esclusive PlayStation.

Inoltre, grazie a una promozione «nascosta» potrete risparmiare 10 euro sull’acquisto dell’edizione PS5 di Horizon Forbidden West.