PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è un big

PlayStation Store ha appena reso disponibile anche questo mercoledì la nuova offerta della settimana: gli utenti che utilizzano le console di casa Sony da questo momento potranno risparmiare su uno dei big sportivi più importanti.

Stiamo naturalmente parlando di NBA 2K22, il celebre gioco ufficiale della competizione di basket più popolare al mondo, pubblicato da 2K Sports e disponibile in un conveniente bundle.

La nuova offerta settimanale sostituirà ufficialmente quella dedicata a Battlefield 2042, che rimarrà ancora in promozione solo per poche ore: consigliamo dunque a tutti i giocatori interessati di affrettarsi.

Il nuovo sconto della settimana di PlayStation Store è disponibile per i giocatori PS4 e PS5, dato che il titolo sportivo è disponibile in offerta in un incredibile bundle cross-gen.

Per un periodo limitato potrete infatti acquistare il bundle che include entrambe le versioni console di NBA 2K22 con un eccezionale 71% di sconto: sarà dunque necessario spendere solo 24,64€ per portarvi a casa la migliore esperienza disponibile per gli appassionati di basket.

In questo titolo avrete infatti la possibilità di giocare contro squadre e giocatori reali della NBA e WNBA, oltre a poter costruire la nostra formazione dei sogni con MyTEAM con leggende dei nostri giorni e del passato.

Inoltre, potrete mettere alla prova la vostra capacità di allenare nelle apposite modalità GM e La mia LEGA, oltre a poter diventare voi stessi il giocatore perfetto.

Il bundle cross-gen include tutti i seguenti contenuti, che vi riportiamo direttamente dalla pagina ufficiale del gioco:

NBA 2K22 per PS4™

NBA 2K22 per PS5™

10.000 punti MyTEAM

10 gettoni MyTEAM

Carte MyTEAM Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant Zaffiro

22 pacchetti promo MyTEAM (10 al lancio, poi 3 a settimana per 4 settimane)

Carta MyTEAM scarpa Jordan Diamante

Pacchetto carta allenatore MyTEAM

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento abilità La mia CARRIERA

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento Gatorade

4 magliette atleta di copertina per Il mio GIOCATORE

Zaino e guaina per braccio Il mio GIOCATORE

Skateboard personalizzato per Il mio GIOCATORE

Potete approfittare di questa incredibile offerta cliccando qui, ma vi ricordiamo che avete tempo fino al 24 febbraio per fare vostro questo grande gioco.

Ricordiamo inoltre che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare delle offerte scelte dai critici: tutti i migliori giochi per PS5 e PS4 sono disponibili a prezzi imperdibili.

Tra una settimana si concluderanno invece le promozioni dedicate ai migliori contenuti aggiuntivi disponibili, tra i quali sono disponibili espansioni per le esclusive PlayStation più amate.