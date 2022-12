PlayStation Store si aggiorna a sorpresa: torna una delle feature più amate

Sony ha deciso di aggiornare a sorpresa il PlayStation Store, riportando “in vita” una delle feature più amate dai fan ma che era stata misteriosamente rimossa con le ultime versioni del negozio digitale.

I giocatori hanno infatti scoperto che adesso è nuovamente possibile cercare le demo gratuite disponibili sul catalogo: sempre più giochi hanno deciso di riproporre versioni in prova dei propri titoli, al punto che tale feature è diventata perfino uno dei punti di forza esclusivi di PlayStation Plus Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon).

Come segnalato da PSU, tale ricerca dedicata è stata aggiunta nuovamente “di nascosto” nella versione web di PS Store: al seguente indirizzo potrete infatti consultare voi stessi tutte le versioni demo scaricabili sulle vostre console.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la versione italiana dello store include ben 252 demo scaricabili senza costi aggiuntivi, che includono anche titoli come Resident Evil Village, Dragon Ball Z Kakarot e il più recente Valkyrie Elysium.

Sfortunatamente, questa feature sembra essere stata attualmente introdotta soltanto nello store visitabile tramite browser, sia tramite il vostro PC che nell’app dedicata per dispositivi mobile: la versione appositamente disegnata per PS5 sembra non aver ancora reintrodotto tale funzionalità.

Tuttavia, questa aggiunta nascosta potrebbe essere di buon auspicio per il ritorno della ricerca di demo gratuite — e senza abbonamento — anche sul PlayStation Store disponibile su console next-gen, anche se Sony non ha voluto pubblicizzare questo atteso ritorno.

È possibile dunque che la casa di PlayStation stia ancora lavorando per capire come reintrodurre tale feature in modo che sia utilizzabile al meglio sulle console di ultima generazione: nel frattempo, se siete interessati a scoprire tutte le ultime demo disponibili, potrete farlo comodamente grazie alla versione web. Vi terremo prontamente aggiornati con le eventuali conferme ufficiale, se e non appena sarà disponibile anche su console.

Nel frattempo, vi ricordiamo che se siete iscritti a PlayStation Plus Premium potete provare gratuitamente anche una recente esclusiva PS5, ma non dimenticatevi che Assassin’s Creed Valhalla e un altro gioco lasceranno ben presto il catalogo.

Restando invece in tema con PlayStation Store, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già disponibili le offerte di Fine Anno con tantissimi giochi in sconto.