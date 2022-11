PlayStation Store invaso dai numerosi Sconti di Fine Anno: ecco i migliori

Su PlayStation Store sono ufficialmente partiti gli attesissimi Sconti di Fine Anno: il negozio digitale di casa PlayStation ha deciso di offrire ai propri fan numerose offerte su alcuni dei giochi più amati di sempre a prezzi molto generosi.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, le nuove promozioni non sono state ancora pubblicizzate sul blog ufficiale PlayStation, ma consultando manualmente PS Store è già possibile scoprire che le nuove offerte sono già attive (potete iniziare a fare acquisti con una gift card in offerta Black Friday su Amazon).

Attualmente sono infatti ancora in corso le promozioni per il Black Friday, tra le quali vi abbiamo segnalato numerosi giochi che potete acquistare in offerta a meno di 10 euro e che non dovreste lasciarvi sfuggire, dato che saranno disponibili ancora per poche ore.

Tra le nuove promozioni più interessanti non possiamo che segnalarvi la Ultimate Edition di FIFA 23: grazie ai nuovi Sconti di Fine Anno potrete infatti portarvi a casa l’edizione definitiva del titolo calcistico di EA Sports con uno sconto del 40%.

Restando in tema di grandi produzioni di terze parti in sconto, vogliamo segnalarvi anche due amati giochi di casa Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition e Far Cry 6 sono infatti disponibili in sconto.

Ma potrete naturalmente trovare anche grandi esclusive di casa PlayStation, come ad esempio l’edizione Deluxe di God of War, l’edizione GOTY di Bloodborne, Marvel’s Spider-Man GOTY e Detroit Become Human.

Attualmente potete consultare tutte le nuove offerte e i relativi prezzi grazie a PS Prices, dirigendovi poi su PlayStation Store per completare l’acquisto: di seguito, vi riporteremo invece i migliori sconti di fine anno selezionati dalla nostra redazione.

Aliens Fireteam Elite – Ultimate Edition

Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition

Batman Arkham Knight Premium Edition

Bloodborne: Game of the Year Edition

Borderlands Legendary Collection

Days Gone

Dead by Daylight: Ultimate Edition

Detroit: Become Human

Doom Eternal Deluxe Edition

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition

EA Sports FIFA 23 Ultimate Edition

EA Star Wars Triple Bundle

Fallout 4

Far Cry 6

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War Digital Deluxe Edition

Horizon Zero Dawn Complete Edition

InFamous Second Son

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Persona 5 Strikers

Shadow of the Colossus

Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Naturalmente queste sono soltanto alcune delle numerose offerte attualmente disponibili su PS Store: vi ricordiamo che potete approfittare di queste nuove grandi promozioni fino al 22 dicembre.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi di non lasciarvi sfuggire alcune grandi occasioni disponibili tra i giochi in offerta a meno di 20 euro su PlayStation Store.