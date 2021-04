PlayStation Store, selezioni mensili: i migliori giochi scelti per PS4 e PS5

Sony ha appena aggiornato la sezione del PlayStation Store dedicata alle selezioni mensili, scegliendo appositamente i migliori giochi PS4 e PS5 da acquistare questo mese.

Dopo l’aggiornamento dei saldi di primavera che includono sconti su oltre 250 nuovi giochi, sul PlayStation Store diventa ancora più facile riuscire a trovare il prossimo gioco da acquistare.

Tra le selezioni di aprile vogliamo sottolineare la presenza di Call of Duty: Black Ops Cold War nel bundle cross-gen PS4 e PS5, che per l’occasione ha anche uno sconto del 30% sul prezzo finale di acquisto.

Tra i titoli consigliati troviamo sicuramente anche It Takes Two, l’ultimo gioco di Josef Fares adatto a tutti gli amanti dei giochi da svolgere in co-operativa.

Ecco le nuove selezioni mensili del PlayStation Store!

Altre proposte da non sottovalutare sono invece quelle relative a Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, scontato per l’occasione del 25%, Yakuza Like a Dragon e Disco Elysium The Final Cut, disponibili sia per PS4 che per PS5.

Di seguito vi elencheremo le nostre scelte sulle selezioni mensili del PlayStation Store per il catalogo PS4 e PS5:

Potete consultare voi stessi tutte le proposte scelte direttamente per voi da Sony cliccando su questo link, o consultando voi stessi il PlayStation Store comodamente dalla vostra console.

Come sempre, le proposte mensili verranno sostituite il prossimo mese: dato che alcuni di questi giochi sono anche in offerta, vi consigliamo di dare un’occhiata allo store il prima possibile.

Se gli utenti PS5 e PS4 potranno ancora godere per molto tempo del PlayStation Store, i giocatori che ancora utilizzano PS3, PSP e PS Vita non saranno così fortunati: i negozi online chiuderanno infatti questa estate.

Una situazione che ha però creato un problema non di poco conto agli utenti PlayStation Plus, che potrebbero ritrovarsi alcuni giochi vincolati definitivamente all’abbonamento.

Secondo quanto rivelato da un ex dipendente Sony che vuole restare anonimo, la decisione sarebbe stata presa per risparmiare notevolmente sui costi di manutenzione del servizio.