PlayStation Plus, chiusura dello store PS3 e PS Vita crea un problema

La chiusura dello store PS3, PSP e PS Vita causerà un problema decisamente non indifferente per tutti gli abbonati a PlayStation Plus: l’impossibilità di accedere a determinati titoli.

I negozi online delle precedenti generazioni di PlayStation chiuderanno ufficialmente i battenti questa estate, dunque c’è ancora abbastanza tempo a disposizione per mettersi al riparo e scaricare tutto ciò che è necessario per continuare a sfruttare pienamente le proprie piattaforme.

La scelta di procedere in questa direzione, secondo quanto rivelato da un ex dipendente Sony che preferisce rimanere anonimo, sarebbe dovuta alla volontà di risparmiare sulla manutenzione dei server, considerati pieni di problemi e guasti fin dai primi giorni del lancio.

Tuttavia, per gli abbonati a PlayStation Plus si verifica un ulteriore problema, come ci ricorda giustamente anche Push Square: non solo alcuni titoli diventeranno a tutti gli effetti impossibili da acquistare, in alcuni casi diventando perfino esclusive Xbox, ma non sarà più possibile scaricare i giochi gratuiti che abbiamo già riscattato.

La chiusura dello store PS3 e PS Vita crea un problema per gli abbonati a PlayStation Plus.

Inoltre, bisogna ricordare che quei giochi tecnicamente non appartengono a noi, ma sono comunque vincolati all’abbonamento PlayStation Plus: di fatto, con la chiusura dello store, non avremo più alcuna possibilità di renderli nostri per sempre, dato che non sarà più possibile acquistarli.

Come se la situazione non bastasse, sugli store PS3 e PS Vita era presente un problema che è stato risolto solo nelle console successive: se avevate riscattato un gioco tramite PlayStation Plus, non avrete la possibilità di acquistarlo dal negozio se il vostro abbonamento è ancora attivo.

Di conseguenza, alcuni giochi in nostro possesso su PS3, in assenza di un loro possibile ritorno sugli store PS4 e PS5, potranno essere giocati solo ed esclusivamente continuando a rinnovare l’abbonamento.

Sfortunatamente non esiste una reale soluzione a questo problema: se i giocatori vogliono davvero acquistare determinati titoli prima che lo store svanisca nel nulla, l’unico fix possibile è aspettare che termini l’iscrizione, acquistare i giochi interessati e solo successivamente, nel caso lo si desiderasse, rinnovare l’abbonamento.

Diversi titoli potrebbero dunque diventare «ostaggio» dell’abbonamento PlayStation Plus, a meno che Sony non decida di sistemare una volta e per tutte questo problema poco prima che si chiudano ufficialmente i negozi: una mossa che, purtroppo, ci appare molto improbabile.

Come se ciò non bastasse, molti utenti hanno riscontrato difficoltà a scaricare giochi in loro possesso dopo la notizia, probabilmente a causa di un sovraccarico dei server.

Inoltre, diversi fan hanno segnalato che tantissimi aggiornamenti relativi a PS3 sono improvvisamente spariti nel nulla, senza che nessuno abbia realmente capito le motivazioni.