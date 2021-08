PlayStation Store, sconti su giochi a meno di 20 euro: ci sono esclusive

PlayStation Store ha inaugurato da poco una nuova selezione di sconti sul proprio negozio digitale, offrendo una grande scelta di videogiochi a meno di 20 euro.

Gli abbonati a PlayStation Plus avranno inoltre un bonus aggiuntivo: alcuni dei titoli in selezione, che includono anche esclusive PlayStation, saranno ulteriormente scontati per gli iscritti al servizio.

Anche questa settimana gli utenti PlayStation potranno approfittare di tante promozioni: l’offerta della settimana è dedicata a un recentissimo action RPG.

Inoltre, anche se probabilmente è stato a causa di un bug, su PS4 è stato possibile scaricare gratis un survival horror incluso nella PlayStation Plus Collection.

Tra i tanti giochi disponibili a meno di 20 euro segnaliamo la presenza di Bloodborne Game of the Year e di God of War, due delle esclusive PlayStation più amate nella scorsa generazione.

In entrambi i casi, sarà possibile approfittare di uno sconto aggiuntivo del 10% sul prezzo finale, ma solo per gli abbonati a PlayStation Plus: significa che queste esclusive PlayStation potranno essere vostre a prezzi imperdibili.

Naturalmente sono presenti anche moltissimi capolavori di terze parti apprezzati dai fan, il tutto sempre a cifre inferiori a 20 euro, tra i quali segnaliamo, solo per fare alcuni esempi Doom Eternal, Resident Evil 3 e The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year.

Di seguito vi riepilogheremo una nostra piccola selezione dei giochi in offerta su PlayStation Store a meno di 20 euro:

Bloodborne: Game of the Year Edition

God of War

Doom Eternal

Resident Evil 3

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Tekken 7

Need for Speed Heat Deluxe Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions

A Plague Tale: Innocence

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition

I titoli in promozione sono tantissimi per poterli elencare tutti: potete consultarli voi stessi cliccando qui e scorrendo accuratamente la lista, così da non perdervi nessuna offerta.

Vi ricordiamo che la promozione durerà per due settimane: l’ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare di queste occasioni è il 2 settembre.

PlayStation Store ha rimosso l’edizione base di Ghost of Tsushima, in preparazione dell’arrivo della versione Director’s Cut: non è dunque più possibile acquistarla in formato digitale.

In compenso, un’altra esclusiva PlayStation molto apprezzata ha subito un taglio di prezzo definitivo sullo store: adesso sarà possibile acquistarla risparmiando una cifra considerevole.

Nel frattempo, la situazione di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store ha sicuramente sorpreso gli addetti ai lavori: se il mese scorso dominava le classifiche di vendita, adesso il titolo CD Projekt è sparito perfino dalla top 20.