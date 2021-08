PlayStation Store, svelata nuova offerta della settimana: è un recente RPG

Dopo aver temporaneamente sospeso l’iniziativa per via dell’inizio dei saldi estivi, PlayStation Store ha finalmente svelato la nuova offerta della settimana disponibile sul proprio store.

Questa volta, gli utenti PlayStation avranno la possibilità di risparmiare una cifra importante su Scarlet Nexus, il nuovo action RPG in stile anime di Bandai Namco uscito meno di due mesi fa.

I saldi estivi sono attualmente ancora in corso, ma si tratta delle ultime ore a vostra disposizione per risparmiare su imperdibili titoli, tra i quali è inclusa anche un’esclusiva PS5.

Purtroppo, non è più possibile acquistare la versione standard di Ghost of Tsushima, dato che è stata rimossa dallo store in preparazione dell’arrivo della Director’s Cut.

Scarlet Nexus è ambientato in un futuro molto lontano, in cui la scoperta di un ormone psionico all’interno del cervello ha cambiato il mondo, grazie alla capacità di fornire poteri extra-sensoriali.

Nella produzione Bandai Namco avremo la possibilità di vestire i panni di Yuito Sumeragi o Kasane Randall, seguendo la storia del gioco attraverso i loro occhi e diversi punti di vista.

PlayStation Store offre Scarlet Nexus in un bundle che include sia la versione PS4 che quella PS5 del titolo: potrete scegliere di acquistare questo titolo sia nell’edizione standard che nella versione Deluxe.

La Deluxe Edition include, oltre al gioco base, anche il pacchetto Brainpunk, che include la colonna sonora e artbook digitale, oltre al set tenute da battaglia speciale (rossa).

Inoltre, potrete ottenere alcuni bonus esclusivi di questa variante: l’accessorio aggiuntivo L’estraneo e 3 varianti Plug-in SAS: la Deluxe Edition potrà essere vostra con il 50% di sconto, mentre l’edizione standard è disponibile con un taglio di prezzo del 40%.

Di seguito vi forniremo i link alle pagine ufficiali di PlayStation Store, così potrete consultare voi stessi le offerte e procedere, eventualmente, con l’acquisto:

L’offerta della settimana terminerà ufficialmente giovedì 26 agosto: il prossimo mercoledì dovrebbe invece arrivare la nuova promozione a tempo limitato su PlayStation Store.

Su PlayStation Store il mese scorso è tornato in vendita Cyberpunk 2077, riuscendo a conquistare la vetta dei giochi più venduti nonostante le avvertenze di Sony.

Oggi la situazione è però completamente cambiata: grazie anche agli eccellenti saldi estivi messi in atto da PlayStation Store, il titolo di CD Projekt è sparito perfino dalla top 20.

A proposito di risparmi, una bellissima esclusiva PlayStation è stata abbassata di prezzo sullo store, rendendo questa l’occasione ideale per acquistarla.