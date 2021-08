Ghost of Tsushima rimosso da PS Store prima del lancio di Director’s Cut

I fan che desideravano acquistare l’edizione standard di Ghost of Tsushima sul PlayStation Store sono stati accolti da una brutta notizia, dato che è stata rimossa senza alcun preavviso.

Da oggi è infatti possibile acquistare soltanto la versione Director’s Cut sullo store online, che sarà disponibile su PS4 e PS5 a partire dal 20 agosto, rendendo dunque impossibile acquistare l’edizione standard in formato digitale.

La nuova release di Ghost of Tsushima non introdurrà soltanto nuovi contenuti, ma servirà anche a migliorare alcune feature grazie alla next-gen di PS5.

Per l’occasione, anche il multiplayer sta cambiando completamente veste: diventerà un prodotto standalone per chiunque non fosse interessato ad affrontare la campagna.

Come segnalato da Wiredup Report (via GamesRadar+), la versione standard di Ghost of Tsushima non è più disponibile per l’acquisto su PlayStation Store, rendendo dunque impossibile provare il gioco prima del 20 agosto in formato digitale.

Questo vuol dire che gli utenti che vorranno iniziare ad affrontare l’avventura di Jin Sakai adesso dovranno necessariamente aspettare l’uscita della versione Director’s Cut.

Se proverete a cercare Ghost of Tsushima sullo store, lo store reindirizzerà gli utenti soltanto alla nuova versione del titolo, disponibile sia su PS4 che su PS5.

Appare chiaro come l’intento di Sony e Sucker Punch sia quello di spingere i nuovi utenti verso la versione migliorata dell’esclusiva PlayStation, anche se la rimozione prima del lancio ufficiale appare comunque come un evento curioso.

I giocatori che non sono interessati all’edizione Director’s Cut e che invece vorrebbero accontentarsi dell’edizione standard, adesso non avranno altra scelta se non quella di recuperare una copia fisica.

In ogni caso, ricordiamo che chiunque sceglierà di acquistare la nuova edizione avrà già la possibilità di fare il pre-load in vista del lancio: quest’opzione non è però disponibile per chiunque voglia soltanto fare l’upgrade dalla versione standard.

A questo punto non sarebbe da escludere che anche Death Stranding possa ricevere lo stesso trattamento in vista della Director’s Cut: Hideo Kojima ha ammesso di non essere un fan del nome di questa versione.

A tal proposito, nell’ultimo capolavoro di Hideo Kojima è presente proprio un riferimento a Ghost of Tsushima, anche se ben nascosto.

In ogni caso, l’avventura di Sucker Punch ha conquistato molti fan che ancora oggi si divertono ad affrontare i mongoli: c’è anche chi ha fatto diventare Jin Sakai come Leonida di 300.