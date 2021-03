PlayStation Store, ecco la nuova offerta della settimana

Sony ha svelato la nuova offerta della settimana riservata ai clienti di PlayStation Store, il negozio online per PS4 e PS5.

L’offerta sarà valida da oggi 17 marzo fino al prossimo mercoledì, per cui, rispetto ai consueti saldi, i tempi per l’acquisto saranno un po’ più stringenti.

La Promo della Settimana è Star Wars Jedi Fallen Order, l’action adventure ispirato ai soulslike di Respawn Entertainment.

Fallen Order prende così il posto di Mortal Kombat 11 Ultimate, protagonista acclamato della precedente promozione.

Il gioco, che presenta una storia canonica nell’universo di Guerre Stellari, è ora in sconto di un sonoro 64%.

Questo vuol dire che i giocatori possono ottenerlo non più al prezzo pieno di 69,99 euro, ma a soli 25,19 euro.

Star Wars Jedi Fallen Order, è bene precisarlo, fa anche parte del catalogo di EA Play, disponibile sia su PS4 che come parte di Xbox Game Pass Ultimate.

Gli utenti interessati a giocarlo potranno goderselo da domani sera, a partire dalle ore 22:00, anche su PC come parte del loro abbonamento.

Insomma, sono tantissimi i modi con cui potete portarvelo a casa con una spesa molto contenuta, adesso anche su PlayStation Store.

Vi ricordiamo che, sempre sul negozio online per PS4 e PS5, sono ora attive le ultime offerte Mega Marzo, che includono anche il fresco di upgrade next-gen Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

Se volete abbonarvi a PlayStation Plus, potete ottenerlo ora in saldo del 20% per l’abbonamento annuale.