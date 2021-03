PlayStation Store, sconti su prequel e sequel: ecco Star Wars e Spyro

Sony ha lanciato una nuova promozione a tempo limitato sul suo PlayStation Store, che offre sconti su prequel e sequel.

L’offerta terminerà il 25 marzo, per cui avete due settimane di tempo per mettere le mani su alcuni acclamati titoli PS4 a prezzi di saldo.

Tra i giochi coinvolti, troviamo Star Wars Battlefront II, Battlefield V, Spyro Reignited Trilogy, Mafia II Definitive Edition, Assassin’s Creed III Remastered, Little Hope e molti altri.

Alcuni dei titoli di Electronic Arts sono compresi pure nell’abbonamento a EA Play, arrivato da relativamente poco sulla piattaforma.

Gli abbonati a PlayStation Plus possono inoltre godere di ulteriori tagli rispetto ai price cut programmati per l’iniziativa.

Non si tratta della sola promozione attualmente attiva su PlayStation Store, come sempre molto dinamico quando si tratta di sconti.

I giocatori possono infatti accedere anche alle cosiddette Selezioni Essenziali, grazie alle quali risparmiare fino al 60% su titoli per PS4 e PS5.

È un momento, peraltro, abbastanza particolare per il negozio online di Sony, che ha deciso di tagliare i ponti di recente con un retaggio del passato.

In particolare, PlayStation Store ha annunciato di aver rinunciato alla vendita e al noleggio di serie TV e film, facendo pensare a piani della casa giapponese per l’apertura di un negozio a parte per quello scopo.

La vendita dei videogiochi va invece a gonfie vele, come dimostrato dalle vendite stellari dei franchise più acclamati, forse un po’ meno delle produzioni next-gen, nel mese di febbraio.