PlayStation Store, sconti fino all’85%: ci sono giochi appena usciti

Con qualche ora in anticipo, PlayStation Store ha appena svelato sul proprio negozio digitale una nuova ondata di sconti su tantissime produzioni indipendenti, in offerta fino all’85%.

Grazie a questa iniziativa, gli utenti potranno dunque risparmiare cifre importanti su molti dei titoli più apprezzati dagli utenti, ma alcune di queste offerte saranno disponibili solo con un’iscrizione a PlayStation Plus.

Per pochi giorni potrete inoltre approfittare delle Promozioni di Novembre: tra i tanti titoli scontati è disponibile anche un amatissimo soulslike.

A breve dovrebbe inoltre essere rivelata la nuova offerta settimanale di PS Store: per poco tempo potrete ancora risparmiare sull’ultimo capitolo di un’amatissima saga platform.

La promozione sui PlayStation Indies consentirà agli utenti di poter acquistare a prezzo scontato anche produzioni molto recenti, lanciate da poche settimane sul mercato.

Per esempio, se sarete iscritti a PlayStation Plus, potrete acquistare Crysis Remastered Trilogy, l’apprezzata trilogia rimasterizzata di una serie rivoluzionaria per quegli anni, con il 25% di sconto.

Non si tratta però dell’unico gioco di recente uscita già disponibile in sconto: altri titoli appena usciti che vogliamo segnalarvi sono Nickelodeon All-Star Brawl, il rivale di Super Smash Bros. con i personaggi più amati dei cartoni animati, e Skul The Hero Slayer, l’action platform a scorrimento laterale, disponibili rispettivamente al 30% e 20% in meno.

Tra le offerte più convenienti, vogliamo invece segnalare quella relativa a FlatOut 4 Total Insanity, l’ultimo capitolo della popolare serie racing arcade ad alta distruzione, che con un abbonamento a PlayStation Plus potrà essere vostro a soli 2,99€, grazie allo sconto dell’85%.

Le offerte attualmente disponibili su PlayStation Store sono tantissime: di seguito troverete solo una piccola selezione degli indie acquistabili a prezzo ridotto.

Crysis Remastered Trilogy

Nickelodeon All-Star Brawl

Skul: The Hero Slayer

FlatOut 4 – Total Insanity

Cuphead

Outer Wilds

Tails of Iron

Aragami 2

Chernobylite

Spiritfarer

UnMetal

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store, che potete consultare al seguente indirizzo, termineranno il 2 dicembre 2021: significa che, come di consueto, avrete due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Durante la stessa giornata termineranno anche le promozioni sui tantissimi giochi disponibili a meno di 20 euro: sono disponibili grandi saghe a prezzi imperdibili.