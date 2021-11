PlayStation Store, sconti su giochi a meno di 20 euro: ci sono grandi saghe

PlayStation Store ha rinnovato nuovamente le offerte dedicate ai giochi in offerta a meno di 20 euro: un’occasione sicuramente imperdibile per tutti gli amanti in cerca di grandi titoli a prezzi convenienti.

Per le prossime settimane sarà dunque possibile risparmiare su alcuni dei capitoli appartenenti alle saghe più amate, e se sarete iscritti a PlayStation Plus in alcuni casi potrete approfittare di ulteriori sconti aggiuntivi.

Queste promozioni sono arrivate in contemporanea con la nuova offerta della settimana, dedicata al grande ritorno di un amato platform.

Ricordiamo inoltre che avete ancora una settimana di tempo per poter approfittare degli sconti su grandi classici e rimasterizzazioni.

Tra le tante offerte disponibili vogliamo segnalare quella dedicata a Dragon Ball Z Kakarot, disponibile per una cifra a meno di 20 euro grazie a un incredibile sconto del 72% sul prezzo finale.

Segnaliamo anche un molto generoso 80% di sconto sul prezzo di Far Cry 5: questo significa che l’avventura open world di Ubisoft potrà essere vostra a meno di 12 euro.

Grazie a PlayStation Plus, potrete inoltre approfittare degli incredibili prezzi sulle esclusive LittleBigPlanet 3 e InFamous Second Son, entrambi disponibili a soli 7,99€.

Ci sono tanti altri giochi disponibili a prezzi incredibilmente bassi, tra i quali vogliamo segnalare anche L’Ombra della Guerra, che potrà essere vostro a soli 12,79€.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione dei tanti giochi a meno di 20 euro che potete trovare su PlayStation Store, ma potete consultare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo:

Dragon Ball Z: Kakarot

Far Cry 5

LittleBigPlanet 3

InFamous Second Son

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

The Crew 2

A Way Out

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

L.A. Noire

Ace Combat 7: Skies Unknown

Star Wars Battlefront II

Tutti giochi a meno di 20 euro rimarranno scontati su PlayStation Store fino al 2 dicembre: questo significa che avete tre settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Curiosamente, lo store di Sony si è oggi reso protagonista di un’altra vicenda insolita: nonostante oggi sia il giorno di lancio, GTA Trilogy è improvvisamente sparito dal negozio digitale.