PlayStation Store, nuovi sconti del weekend fino al 75% disponibili da ora: ecco i migliori

PlayStation Store ha deciso di sorprendere i suoi fan con nuove offerte disponibili solo per questo weekend: da questo momento potete risparmiare fino al 75% su alcune delle migliori produzioni disponibili per gli utenti PS5 e PS4.

Si tratta di sconti dedicati alle migliori produzioni di casa Bethesda e Take-Two, con un’unica eccezione a sorpresa di uno degli sparatutto più venduti degli ultimi anni: parliamo naturalmente di Call of Duty Modern Warfare 2, disponibile in sconto con una nuova offerta speciale dedicata (se preferite le edizioni fisiche, lo trovate anche su Amazon).

Per festeggiare il weekend gratuito attualmente disponibile, PlayStation Store vi offre infatti la possibilità di acquistare la speciale Edizione Cassaforte con il 25% di sconto: oltre alle edizioni digitali per PS5 e PS4, questa edizione include anche un pacchetto operatori, il primo battle pass, la prima arma cassaforte e 10 ore di PE e PE Arma doppi.

Tra i più grandi protagonisti delle nuove offerte non possono che esserci però le produzioni di Take-Two, con in testa i capolavori Rockstar Games: ad esempio potete acquistare uno speciale bundle di GTA V, che include entrambe le versioni PS4 e PS5, con un generoso sconto del 67% sul prezzo finale.

Restando in tema Rockstar Games, non possiamo poi non segnalarvi un’altra imperdibile offerta dedicata a Red Dead Redemption 2: la Ultimate Edition può infatti essere vostra con il 70% di sconto, così da poter avere accesso fin da subito a diversi contenuti aggiuntivi e alla modalità Online.

Gli sconti più generosi sono sicuramente quelli in casa Bethesda: un esempio è sicuramente Skyrim, il quinto capitolo di The Elder Scrolls, con la Special Edition disponibile a soli 9,99€ con lo sconto del 75%. Per la stessa cifra, ma con uno sconto del 50%, potrete poi eseguire l’upgrade alla Anniversary Edition, che vi costerebbe dunque meno di 20 euro in totale.

Queste sono soltanto alcune delle offerte del fine settimana che potete trovare su PlayStation Store da questo momento: vi invitiamo a consultare l’elenco completo al seguente indirizzo. Di seguito invece, per aiutarvi nella scelta, troverete i migliori nuovi sconti selezionati da noi:

Call of Duty Modern Warfare II – Edizione Cassaforte a 82,49€ (anziché 109,99€) – Sconto del 25%

a 82,49€ (anziché 109,99€) – Sconto del 25% Grand Theft Auto V (PS5 e PS4) a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 70% Mafia II: Definitive Edition a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) – Sconto del 67% PGA Tour 2K23 Edizione Deluxe a 39,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) – Sconto del 60% Sid Meier’s Civilization VI – Antologia a 26,24€ (anziché 74,99€) – Sconto del 65%

a 26,24€ (anziché 74,99€) – Sconto del 65% New Tales from the Borderlands: Edizione Deluxe a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 50% Fallout 76 a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% Prey a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75%

Trattandosi di offerte speciali a tempo limitato, avrete molti meno giorni per poter approfittare di queste occasioni: gli sconti termineranno infatti martedì 21 marzo alle ore 00:59.

L’ultima offerta settimanale ha svelato anche un’altra grande produzione pubblicata da Take-Two in offerta: potete infatti acquistare la Next Level Edition di Borderlands 3 a meno di 9 euro.

E se avete ancora fame di sconti speciali, vi consigliamo di buttare uno sguardo alle nuove Selezioni Essenziali: PlayStation Store ha proposto sconti fino al 90% anche sui giochi più recenti, come Forspoken e One Piece Odyssey.