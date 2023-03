PlayStation Store, la nuova promo settimanale vi offre un grande sparatutto a meno di 9 euro

PlayStation Store ha deciso di rinnovare la propria promozione della settimana con una nuova interessantissima offerta, che vi permetterà di acquistare uno dei loot shooter più amati a un prezzo imperdibile.

Da questo momento potete infatti acquistare Borderlands 3 a soli 8,99€: sarà dunque necessario spendere meno di 9 euro per aggiungere al vostro catalogo questo sparatutto in prima persona, grazie all’offerta dedicata alla Next Level Edition.

L’ultimo capitolo della saga (trovate i due episodi precedenti nella Handsome Collection, disponibile su Amazon) è dunque disponibile in sconto dell’88%, che vi permetterà di risparmiare più di 65 euro sul prezzo finale del prodotto.

Ricordiamo che la Next Level Edition include, oltre al gioco base in versione PS5 e PS4, anche le forme definitive multiverso di Amara, FL4K, Moze e Zane come contenuti aggiuntivi del pacchetto.

La versione PS5 vi permetterà di giocare anche in 4K a 60FPS, senza alcun costo aggiuntivo dato che l’upgrade next-gen è totalmente gratuito: un’offerta dunque da non lasciarsi scappare, se non avete ancora provato il loot shooter di Gearbox.

Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta direttamente al seguente indirizzo, che vi permetterà di procedere eventualmente all’acquisto. In alternativa, potrete cercare Borderlands 3 Next Level Edition direttamente su PlayStation Store nelle vostre console.

La nuova promozione settimanale di PS Store sarà ufficialmente disponibile fino a giovedì 23 marzo alle ore 00.59: come di consueto avrete dunque solo 7 giorni per poter approfittare di questa occasione. Dal prossimo mercoledì, invece, dovrebbe essere svelata una nuova offerta a tempo.

Ricordiamo che nelle scorse ore sono stati svelati anche i nuovi sconti sulle “Selezioni Essenziali”: troverete in offerta fino al 90% grandissime produzioni, anche di recente uscita come Forspoken e One Piece Odyssey.

Inoltre, segnaliamo che avete ancora una settimana di tempo per approfittare anche delle grandi occasioni sui migliori giochi Capcom e sulle più amate produzioni rimasterizzate e a tema retrogaming.