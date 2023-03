PlayStation Store, nuovi sconti fino al 90% sulle “Selezioni Essenziali”: ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti settimanali di PlayStation Store: la nuova promozione vede il ritorno delle “Selezioni Essenziali“, con molteplici videogiochi interessanti scontati addirittura fino al 90%.

Un’occasione ideale per aggiungere nuovi titoli al vostro catalogo PS5 (trovate la console next-gen in bundle con GOW Ragnarok su Amazon), grazie alla presenza di alcune delle più amate produzioni di terze parti, incluse esclusive next-gen.

Una delle nuove Selezioni Essenziali di PlayStation Store è infatti l’esclusiva PS5 Forspoken, l’ambiziosa nuova avventura di Square Enix che potete già acquistare in sconto al 33% in meno rispetto al prezzo consigliato.

Ma potrete anche approfittare di un’offerta su un nuovo JRPG perfetto per gli amanti degli anime: One Piece Odyssey è infatti già disponibile in sconto al 30% in meno, dopo appena due mesi dal lancio.

Un’altra proposta recente particolarmente interessante è l’edizione console di Football Manager 2023: dopo un inaspettato ritardo dell’ultimo minuto, la simulazione calcistica è finalmente disponibile su PS5 e potrà essere vostra con il 33% di sconto.

Questo però non significa che non potrete risparmiare cifre importanti anche sulle produzioni di terze parti non uscite nelle ultime settimane: l’offerta più conveniente che vogliamo segnalarvi è infatti il 90% di sconto sula Deluxe Edition di Star Wars Jedi Fallen Order, giusto in tempo per recuperarlo in vista del sequel.

I giochi in offerta sono davvero numerosi ed elencarveli tutti sarebbe quasi impossibile: vi invitiamo dunque a consultare l’elenco completo al seguente indirizzo. Qui di seguito, invece, per aiutarvi nella vostra scelta vi elencheremo quelle che riteniamo essere le migliori nuove offerte disponibili su PlayStation Store:

Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition a 48,99€ (anziché 139,99€) – Sconto del 65%

a 48,99€ (anziché 139,99€) – Sconto del 65% Crash Bandicoot 4: It’s About Time a 23,09€ (anziché 69,99€) – Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) – Sconto del 67% Days Gone a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% Football Manager 2023 Console a 33,49€ (anziché 49,99€) – Sconto del 33%

a 33,49€ (anziché 49,99€) – Sconto del 33% Forspoken a 53,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 33%

a 53,59€ (anziché 79,99€) – Sconto del 33% God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Marvel’s Spider-Man: Edizione GOTY a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 60% NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe a 25,49€ (anziché 84,99€) – Sconto del 70%

a 25,49€ (anziché 84,99€) – Sconto del 70% Need for Speed Unbound Palace Edition a 44,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 50%

a 44,99€ (anziché 89,99€) – Sconto del 50% One Piece Odyssey a 48,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 30% Persona 5 Royal a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 30% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) – Sconto del 50% Sonic Frontiers a 40,19€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

a 40,19€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a 5,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 90%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store resteranno disponibili fino a giovedì 30 marzo alle ore 00.59: come di consueto, avrete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di questi imperdibili sconti.

E se tutti i nuovi sconti appena proposti non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per approfittare delle promozioni sui più amati giochi Capcom e sulle più grandi edizioni remastered e per gli amanti del retrogaming.