Modern Warfare 2 diventa gratis per un periodo limitato

Se volete provare il frenetico multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, potete farlo a brevissimo con un intero weekend gratuito.

Con l’obiettivo di invogliarvi a comprare il gioco completo (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) a breve arriva la possibilità di entrare gratuitamente nel campo di battaglia.

Non è ovviamente la prima volta, anzi, perché sono state molte le occasioni per provare il titolo gratis, anche alla fine dell’anno scorso.

Giusto in tempo per prepararci alle novità della stagione 2, che finalmente introdurrà una delle modalità più richieste da sempre.

Come riporta VG247, infatti, Call of Duty Modern Warfare 2 sarà giocabile gratis per tutto il weekend.

Non la sua versione completa, però, perché solamente il multiplayer sarà gratuito questo fine settimana, consentendo a chiunque di cimentarsi in un po’ di PvP tra il 15 e il 20 marzo.

Non sarà possibile provare quindi Warzone e DMZ, due modalità tra le più apprezzate, ma sarà possibile provare l’aggiornamento Reloaded della Stagione 2, con nuove armi e mappe giocabili.

Gratuitamente sarà possibile accedere a una suite di mappe 6v6, oltre a diverse modalità di gioco popolari tra cui Team Deathmatch, Hardpoint e One in the Chamber. Insieme a Ground War, che è basata su battaglie tira e molla tra due squadre enormi, combattimenti devastanti tra veicoli, il tutto su una mappa enorme.

Un ottimo momento per continuare a giocare Modern Warfare 2 in attesa di capire quello che sarà il futuro del franchise.

Il prossimo Call of Duty, infatti, avrebbe in serbo una sorpresa per tutti a quanto pare, perché sarà collegato in qualche modo a Modern Warfare 2 anche se completo.

Intanto Sony sembra aver smesso di lottare per il franchise, nella battaglia eterna con Microsoft, visto che è in un momento di stallo e silenzio.

Sembra proprio il classico momento di quiete prima della tempesta, anche considerato quanto Sony e Microsoft si siano combattute nell’ultimo anno è difficile pensare che sia finita qui.