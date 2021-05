PlayStation Store, nuova offerta sui giochi a meno di 20 euro

PlayStation Store ha lanciato una nuova offerta sui giochi a meno di 20 euro, rinnovando la sua tradizionale linea di sconti per i titoli più economici per PS4 (e PS5).

Sony è fresca di presentazione del gameplay di Horizon Forbidden West, seguito di Horizon Zero Dawn, ma il lavoro del platform owner nipponico non si è certo fermato a questo.

Sul negozio online PlayStation sono ora in corso i Days of Play, una promozione annuale che taglia il prezzo per la prima volta anche alle esclusive PS5.

Potete approfittare anche dell’offerta della settimana, che si occupa a questo giro di un apprezzato action RPG.

La lista dei giochi a meno di 20 euro proposta da PlayStation Store copre la bellezza di ben 12 pagine, e sarebbe impensabile riportarli tutti.

Il consiglio è per questo di raggiungere la pagina ufficiale della promozione, in modo da valutare voi stessi cosa dovreste acquistare per la vostra libreria.

Alcuni dei titoli più in vista includono:

Tekken 7

Ghost Recon Breakpoint

Ace Combat 7 Skies Unknown

Resident Evil 7

A Way Out

Ancestors The Humankind Odyssey

Resident Evil 6

BioShock The Collection

Resident Evil 4

Resident Evil 5

Code Vein

Dead Rising 4

The Walking Dead Onslaught

Yakuza Zero

Resident Evil Revelations 1 e 2

Dragon’s Dogma Dark Arisen

Ys VIII Lacrimosa of Dana

Ys Memories of Celceta

Yakuza 6

Resident Evil 0

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 1e 2

Deus Ex Mankind Divided

Mega Man 11

Com’è tradizione, queste proposte possono essere acquistate con credito PlayStation Store oppure con un metodo di pagamento collegato direttamente al vostro account PSN.

Abbiamo evidenziato alcuni giochi in grassetto, come Resident Evil 7 e Code Vein, sia per la scontistica che per la loro prossimità al lancio originale.

Naturalmente, l’elenco nasconde anche altre perle che potete recuperare quando siamo all’alba di una nuova generazione.

Se siete alla ricerca di occasioni di gioco per il fine settimana, non perdete di vista il weekend gratuito su questo titolo di Ubisoft.

A recitare la parte del leone è comunque Steam, che mette sul piatto un amato strategico senza alcun costo e da tenere per sempre.

Amanti degli open world? La piattaforma di gaming Valve ha una promozione pure per questo genere, ma solo fino a lunedì.