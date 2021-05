Steam, svelate le nuove offerte sui giochi open world: sconti su tanti big

Steam ha appena svelato le nuove offerte dedicate ai giochi open world presenti sul catalogo, tra cui sono presenti sconti su numerosi big apprezzati dal pubblico.

Tra i tanti open world disponibili in offerta è possibile trovare, per esempio, Red Dead Redemption 2, il capolavoro western realizzato da Rockstar Games e prequel del primo capitolo.

Si tratta di nuove offerte che si uniscono a quelle, ancora disponibili, delle follie di metà settimana: tra queste è anche disponibile un ulteriore big uscito da poco.

Questo fine settimana avrete inoltre tempo per riscattare gratuitamente un nuovo gioco e la relativa espansione, offerti da Steam per tutti gli utenti.

Sono disponibili tantissime offerte su giochi open world su Steam.

Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile con uno sconto del 33%, diventando dunque acquistabile a 40,19€ contro i 59,99€ di listino.

Tra le tante promozione è impossibile inoltre non citare quella dedicata a The Witcher 3 Wild Hunt: sia l’edizione standard che la versione Game of the Year sono infatti in promozione con un imperdibile 80% di sconto.

Non solo: anche la Witcher Trilogy, che include tutti i capitoli della trilogia di Geralt, è disponibile all’incredibile prezzo di 5,39€, grazie all’82% di sconto.

Segnaliamo inoltre anche l’ultima fatica di CD Projekt: Cyberpunk 2077, già in offerta lo scorso settimana, è nuovamente scontato del 20% ed acquistabile a 47,99€.

Non possiamo, infine, non menzionare anche Death Stranding, l’ultimo capolavoro di Hideo Kojima, disponibile a soli 29,99€ con il 50% di sconto.

Di seguito vi proporremo una nostra piccola selezione dei numerosi open world attualmente in offerta su Steam:

Red Dead Redemption 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Cyberpunk 2077

Death Stranding

Sea of Thieves

Rust

The Elder Scrolls Online

Monster Hunter World

Borderlands 3

No Man’s Sky

Dying Light

Metro Exodus

The Outer Worlds

Dragon Ball Z: Kakarot

Batman: Arkham Knight

Questi sono solo alcune delle tantissime proposte scontate su Steam: potrete consultare voi stessi la lista completa cliccando qui, accedendo alla pagina ufficiale per i saldi sui giochi a mondo aperto.

Tutte le offerte sono disponibili da oggi fino al 31 maggio alle ore 19.00: vi suggeriamo dunque di approfittare di queste incredibili occasioni.

Acquistandoli ora potreste prepararvi anche all’imminente arrivo di SteamPal: la console portatile di Valve simile a Nintendo Switch.

Nel caso desideriate invece recuperare giochi gratuiti, potete approfittare di un’alternativa gratis a Silent Hill che nessun fan dovrebbe farsi sfuggire.

Inoltre, tutti gli utenti hanno la possibilità di giocare gratis il remaster di un amato classico uscito tanti anni fa.