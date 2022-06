PlayStation Store invaso dai Doppi Sconti: fino al 90% sui giochi più amati

PlayStation Store ha svelato da poche ore l’attesissimo ritorno dei Doppi Sconti: si tratta di una grande promozione che consente di risparmiare grandi cifre sui videogiochi più amati su console, anche in esclusiva.

I giocatori avranno infatti la possibilità di risparmiare per ben due volte: tutti gli utenti potranno infatti accedere a un determinato sconto, che verrà raddoppiato qualora si sia attualmente in possesso di un’iscrizione a PlayStation Plus (potete rinnovare l’abbonamento acquistando una ricarica su Amazon).

Questo significa che sarà dunque possibile acquistare imperdibili produzioni con sconti fino al 90%, a patto di essere attualmente iscritti al servizio: in caso contrario, saranno comunque disponibili sconti altrettanto generosi.

Potrete risparmiare anche su produzioni di recentissima uscita: un esempio è l’apprezzatissimo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, di cui potrete acquistare la Deluxe Edition con riduzioni di prezzo fino al 20%.

Non potevano inoltre mancare alcune delle esclusive PlayStation più amate di sempre, come Bloodborne e Horizon Zero Dawn Complete Edition, con sconti per entrambi i titoli fino al 60%.

La promozione sicuramente più generosa che vogliamo segnalarvi è sicuramente quella dedicata a Tekken 7, l’ultimo capitolo della popolare saga picchiaduro di Bandai Namco che potrete acquistare a soli 4,99€, grazie all’offerta fino al 90%.

Potrete inoltre approfittare di grandi offerte sulle migliori produzioni di terze parti, tra cui vi segnaliamo, solo per fare qualche nome, Battlefield 2042, Resident Evil Village, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Doom Eternal e Devil May Cry 5.

Naturalmente ci sono molti altri titoli attualmente in sconto: se volete consultare nel dettaglio tutte le nuove offerte, vi suggeriamo di dirigervi al seguente indirizzo ed effettuare il login con un account attualmente iscritto a PlayStation Plus.

Di seguito, vi riepilogheremo invece i migliori Doppi Sconti di PlayStation Store selezionati dalla nostra redazione.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition

Bloodborne

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Tekken 7

Doom Eternal

Resident Evil Village Edizione Deluxe

Devil May Cry 5 Special Edition

Control Ultimate Edition

Borderlands 3: Ultimate Edition

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition

Persona 5 Royal Deluxe Edition

Ricordiamo che insieme ai nuovi Doppi Sconti è stata svelata anche la nuova offerta della settimana: per un periodo limitato potrete acquistare in sconto la trilogia di Dark Souls.

Cogliamo anche l’occasione per ricordarvi che a partire da questa settimana sono già disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: tra i tanti titoli in omaggio c’è anche God of War.

La scorsa settimana c’è stato spazio anche per tanti reveal in casa PlayStation grazie al nuovo evento dedicato: se ve lo foste perso, potete consultare il nostro recap di State of Play con tutti i trailer e gli annunci.