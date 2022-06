PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è la trilogia “mortale” più amata

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è ufficialmente disponibile da adesso e farà felici tutti gli utenti che si sono avvicinati ai brutali soulslike realizzati da FromSoftware.

Per tutti coloro avessero voglia di scoprire la serie che ha ispirato Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon), PlayStation Store ha infatti deciso di proporre imperdibili sconti dedicati alla trilogia di Dark Souls, con riduzioni di prezzo fino al 75%.

Le nuove promozioni settimanali sono dunque dedicate a ben 3 giochi, che a breve sostituiranno definitivamente un open world adrenalinico di casa Ubisoft.

Potrete dunque scegliere liberamente se acquistare Dark Souls Remastered, Dark Souls II Scholar of the First Sin o Dark Souls III, disponibile sia in edizione base che Deluxe, oltre a poter acquistare separatamente il suo Season Pass.

La trilogia di FromSoftware ha certamente bisogno di pochissime presentazioni: Dark Souls ha infatti contribuito a realizzare il genere dei soulslike, proponendo sfide incredibilmente impegnative ma appaganti, dove le vostri morti sono a tutti gli effetti parte dell’esperienza videoludica.

Dark Souls Remastered potrà essere vostro per 19,99€ grazie allo sconto del 50%, mentre Dark Souls II Scholar of the First Sin, l’edizione definitiva del sequel, è disponibile a soli 4,99€ con una riduzione di prezzo del 75%.

Anche Dark Souls III è stato scontato al 75% e potrà dunque essere acquistato a soli 12,49€ in edizione base, o alternativamente a 17,49€ per avere diritto anche al relativo Season Pass, acquistabile separatamente anch’esso a 12,49€.

Potete consultare nel dettaglio tutte le nuove offerte settimanali di PlayStation Store accedendo all’apposita sezione tramite le vostre console o, più semplicemente, facendo clic sui seguenti link:

Vi ricordiamo che le promozioni saranno disponibili fino a giovedì 16 giugno alle ore 00:59, mentre a partire dal prossimo mercoledì alle ore 11:00 dovrebbe essere svelata la nuova offerta settimanale di PlayStation Store, che vi segnaleremo tempestivamente come sempre sulle nostre pagine.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che oggi è l’ultima occasione a vostra disposizione per approfittare dei grandi sconti Days of Play su tantissimi prodotti.

Se volete approfittare di queste offerte per risparmiare il più possibile, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi scontati a meno di 10 euro con Days of Play.