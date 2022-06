PlayStation Plus, disponibili i nuovi giochi gratis di giugno: c’è God of War

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di giugno: significa che gli utenti iscritti al servizio potranno riscattare tre nuovi grandi omaggi mensili.

Si tratta degli ultimi regali che Sony proporrà prima del passaggio al nuovo PlayStation Plus (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon), ma la compagnia ha già assicurato i fan che i giochi gratis mensili continueranno.

Ad ogni modo, l’arrivo dei nuovi giochi gratuiti significa che FIFA 22 e gli altri titoli di maggio non sono dunque più ufficialmente riscattabili: se li avete già aggiunti alla vostra raccolta, potrete comunque continuare a scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto di essere ancora abbonati.

Tra i nuovi giochi gratis annunciati nelle scorse settimane emerge sicuramente God of War, ma di seguito vi riepilogheremo tutti i titoli che potrete scaricare da questo momento sulle vostre console.

Come già accennato, God of War è sicuramente il titolo più importante della nuova collezione di giochi gratis: l’ultima avventura di Kratos è una delle migliori esclusive PlayStation disponibili sul mercato e la sua inclusione rappresenta un’ottima soluzione per ingannare l’attesa per il sequel Ragnarok.

Naruto to Boruto Shinobi Striker è invece un picchiaduro a squadre ispirato dalla popolare serie anime e manga, un prodotto coraggioso che vi consentirà di interpretare i panni dei più iconici personaggi del franchise o utilizzare un ninja personalizzato.

Infine, Nickelodeon All-Star Brawl è un picchiaduro smash-like con molti dei più celebri personaggi dei cartoni animati, come Spongebob e le Tartarughe Ninja: recentemente è stato anche aggiunto il doppiaggio e sono stati annunciati nuovi combattenti con il primo Season Pass.

Per poter fare vostri i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno, non dovrete fare altro che dirigervi all’apposita sezione PlayStation Plus direttamente dalla vostra console e aggiungere i titoli alla vostra raccolta.

Resta naturalmente la possibilità di riscattare i giochi anche da browser attraverso le pagine dedicate, tuttavia al momento il download da PC e mobile non è disponibile: vi suggeriamo dunque di tenere d’occhio nelle prossime ore i seguenti link.

Ricordiamo che i nuovi omaggi di PlayStation Plus resteranno disponibili fino al 4 luglio alle ore 11.00, giornata in cui saranno svelati nuovi titoli da riscattare su PS Plus Essential.

A tal proposito, vi ricordiamo che con il nuovo servizio in abbonamento avrete a disposizione ben due aggiornamenti del catalogo ogni mese: il primo riguarderà come al solito i titoli da riscattare su Essential, mentre il secondo includerà nuovi titoli per gli abbonati Extra e Premium.