PlayStation Stars, nei premi di novembre 2022 c’è God of War Ragnarok

PlayStation Stars è una delle novità che Sony ha in serbo per i suoi fan, e dal 13 ottobre ci saranno vari premi tra cui alcuni molto particolari.

Una iniziativa per cui gli abbonati a PlayStation Plus, che potete recuperare anche su Amazon, potranno vincere dei premi digitali.

Una lista che PlayStation aveva già comunicato al tempo dell’annuncio, lasciando ben più di una perplessità all’interno della community.

Tra i premi già comunicati ce ne sono stati alcuni che hanno creato una bella polemica, visto che hanno dato priorità ad altri giocatori.

PlayStation ha comunicato il primo aggiornamento dei premi da quando Stars è stato lanciato, e nel blog ufficiale ha svelato la nuova lista di premi.

Completando le campagne è possibile sbloccare collezionabili digitali o punti PlayStation Stars. È possibile riscattare i punti per ottenere collezionabili digitali in edizione limitata, fondi del portafoglio di PlayStation Network o alcuni giochi sul PlayStation Store.

La maggior parte dei collezionabili digitali sono pensati per festeggiare i momenti più importanti nella storia di PlayStation e di Sony. Alcuni sono facilmente riconoscibili, altri più oscuri da interpretare.

Ecco i nuovi premi di novembre 2022:

Come potete vedere nella galleria di immagini ci sono oggetti provenienti da tantissimi giochi, franchise e oggetti PlayStation.

L’oggetto dedicato a God of War Ragnarok è disponibile solo er gli abbonati a PlayStation Stars che hanno effettuato il pre-ordine di qualsiasi edizione digitale del gioco sul PS Store o su direct.playstation.com.

Mentre il cabinato si otterrà giocando uno dei titoli inclusi nel torneo di questo mese: Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7.

Questi sono solo alcuni dei premi presenti in PlayStation Stars, mentre altri sono addirittura su invito.

Se volete iniziare a collezionare tutta questa beltà, ecco come iscrivervi a PlayStation Stars e come potete fare per iniziare la vostra collezione.