PlayStation Stars, il lancio è vicino: Sony svela quando potremo vincere premi

Sta per arrivare ufficialmente il momento di poter provare una volta per tutte PlayStation Stars, l’interessante nuovo programma fedeltà di Sony che permetterà di vincere premi esclusivi.

Si tratta di una nuova iniziativa totalmente gratuita e che non richiederà alcun acquisto da parte degli utenti, anche se per gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno esserci alcuni interessanti vantaggi aggiuntivi (trovate le gift card dedicate su Amazon).

Il programma è stato presentato ufficialmente a luglio e consentirà non solo di ottenere punti fedeltà da scambiare con giochi o fondi per il portafoglio di PS Store, ma anche con alcuni affascinanti oggetti da collezione digitali.

Questi oggetti permetteranno di dimostrare la nostra passione per il mondo PlayStation, collezionando ad esempio gadget virtuali basati su Ape Escape e la PS3 in miniatura da poter sistemare in una nostra bacheca.

In un nuovo comunicato rilasciato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony ha svelato che il programma fedeltà è già attivo nel mercato asiatico, ma che non sarà necessario attendere molto tempo prima che anche gli utenti italiani possano aderire all’iniziativa.

Il lancio di PlayStation Stars sarà infatti graduale in tutto il mondo: negli Stati Uniti il debutto avverrà il 5 ottobre, mentre i fan in Europa ed Australia potranno iniziare a divertirsi a raccogliere punti da giovedì 13 ottobre.

Per poter accedere all’iniziativa, basterà collegarsi tramite la PlayStation App per Android o iOS, o accedere direttamente sul sito ufficiale: per il momento l’applicazione non è disponibile su console, ma l’azienda promette che l’espansione è prevista per il prossimo futuro.

Potrete ottenere ricompense portando a termine diverse campagne e attività, che potranno variare dal semplice avvio di un videogioco allo sblocco di alcuni trofei o, perfino, essere il primo utente del vostro paese o regione a sbloccare il Platino di un titolo di successo.

La prima campagna sarà «Hit Play/1994» e fornirà ai fan indizi basati su brani musicali, consegnando poi ricompense ai giocatori che avvieranno i giochi corrispondenti e corretti. Inoltre, basterà iscriversi al programma per ricevere gratis il primo omaggio collezionabile: il telescopio astronomico.

Non ci resta dunque che attendere il 13 ottobre per poter provare di persona il programma fedeltà di Sony: nel frattempo, vi ricordiamo che l’azienda ha già annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus in arrivo per il prossimo mese.