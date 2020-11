Sony acquisirà Bluepoint Games (Demon’s Souls) per febbraio – rumor

Un rumor proveniente dal forum ResetEra suggerisce che Sony starebbe acquisendo Bluepoint Games, lo studio di Demon’s Souls per PS5.

L’acquisizione sarebbe già in una fase avanzata e si concluderebbe molto presto, entro il 28 febbraio 2021, sembrerebbe.

L’utente che ha condiviso il rumor ha avuto il permesso di pubblicato su ResetEra dal team della moderazione ma non ha potuto portare prove al riguardo, sebbene affermi di aver ricevuto le informazioni che seguono da una persona fidata e abbia accettato di buon grado di farsi bannare se il rumor non dovesse concretizzarsi per la fine di febbraio.

Secondo questa fonte, l’accordo starebbe venendo finalizzato proprio in queste ore; Demon’s Souls sarebbe stato una sorta di test finale e l’accoglienza positiva avrebbe convinto Sony a fare il grande passo.

Bluepoint Games dal lato suo avrebbe chiesto di non essere esclusivamente il team di sviluppo dei remake (dopo Shadow of the Colossus e il titolo realizzato in coppia con Japan Studio) ma vorrebbe una chance per lanciare una proprietà intellettuale originale.

Sony sarebbe di contro impressionato dalla velocità e dalla qualità del lavoro dello studio, e della buona relazione sviluppata con Japan Studio – il primo team first-party di PlayStation – in questi ultimi anni.

Inoltre, la tecnologia e le capacità di Bluepoint Games verrebbero viste di buon occhio per lo sviluppo di altri remake non necessariamente da parte loro ma anche da altri studi interni con la loro assistenza.

L’annuncio, secondo questo rumor, dovrebbe arrivare a stretto giro per cui potrebbe essere il caso di tenere d’occhio la questione molto da vicino.

Sony aveva aperto recentemente a nuove acquisizioni, in risposta all’ondata verde di Microsoft e anche alle sfide della next-gen in rampa di lancio, per cui la notizia non sarebbe troppo sorprendente.