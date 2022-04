PlayStation sta pensando di mettere pubblicità nei giochi, come Microsoft

I modelli economici del mondo dei videogiochi sono cambiati drasticamente, e velocemente negli ultimi anni. In questo contesto anche PlayStation, come Microsoft, sta pensando di inserire più pubblicità.

Non si parla di pubblicità interne come, per esempi, a volersi abbonare a PlayStation Plus (cosa che potete fare tramite Amazon), ma di inserire veri spot nei giochi.

L’idea è che, in un gioco come Fortnite che è già pieno di collaborazioni di suo, possano spuntare cartelloni pubblicitari, o magari spot all’interno del gioco in vari modi.

Un piano che pare Microsoft stia già iniziando a preparare, stando ad alcuni report che vogliono la casa di Redmond pronta ad ideare un piano pubblicitario del genere.

Stando a quanto riportato da Business Insider, Sony sta pensando di attuare un piano simile a quello di Microsoft, ma con i giochi PlayStation.

L’idea è quella, come detto, di inserire delle vere pubblicità all’interno dei videogiochi, integrandole nelle esperienze di gioco in modo organico.

Secondo il report sono già iniziati i test, con la collaborazione di partner esterni e compagnie specializate in pubblicità, che stanno aiutando gli sviluppatori a trovare dei modi per creare degli spot in-game.

Le fonti sottolineano che il procedimento sembra essere una cosa su cui Sony sta investendo molto, con l’obiettivo di dare agli sviluppatori PlayStation una nuova possibilità di monetizzare sui propri lavori.

Va detto che, al momento, il piano delle pubblicità nei videogiochi riguarda solo i videogiochi free-to-play che, come sapete, sono già pieni di microtransazioni di loro genericamente.

Uno scenario che sicuramente apre delle aspettative molto diverse dal solito, ma non del tutto catastrofiche.

Ci sono possibilità interessanti, come vi abbiamo raccontato in uno dei nostri SpazioGames Originals.

In attesa di sapere qualcosa di più su questo piano, per le altre notizie dal mondo PlayStation c’è sempre questa nuova acquisizione in arrivo, potenzialmente più importante di quella fantomatica di Kojima Productions.