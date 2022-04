Fortnite si aggiorna ancora e una nuova battaglia prende il via

Continuano le sorprese per i giocatori di Fortnite, visto che da poco è stato annunciato l’arrivo di un nuovo e importante aggiornamento che porta il gioco alla versione 20.20.

Il battle royale (che spopola anche su Amazon con un bel po’ di offerte speciali) ha infatti intenzione di rendere il Capitolo 3 della Stagione 2 ricco come non mai.

Se già lo scorso 5 aprile è stato il turno di un importante aggiornamento in grado di cambiare un bel po’ le carte in tavola, anche l’update odierno non sembra voler scherzare.

Come riportato anche nel sito ufficiale, sono davvero parecchie le novità apportate da questa nuova patch dedicata al free-to-play di Epic Games più giocato di sempre.

L’aggiornamento 20.20 vedrà la conclusione della Battaglia per Condo Canyon, mentre un nuovo conflitto prenderà il via nella Battaglia per Coney Crossroads.

In concomitanza con questo scontro, sarà anche possibile mettere mano a una nuova arma: il Fucile Pesante Ranger.

La Resistenza è inoltre chiamata a scegliere quale arma riportare a breve sull’isola: le due opzioni della settimana sono la Bomba ballerina o la Fenditura portatile, testabili da venerdì 22 aprile alle 14 e fino a lunedì 25 aprile alla stessa ora.

Ma non solo: attesi al varco anche gli Incarichi delle Operazioni Celate, da completare all’interno di Fortnite Zero Costruzioni.

Quest 1: dal 22 aprile alle 15 e fino al 26 aprile alle 14:59

Quest 2: dal 26 aprile alle 15 e fino al 28 aprile alle 14:59

Quest 3: dal 28 aprile alle 15 e fino al 30 aprile alle 14:59

Quest 4: dal 30 aprile alle 15 e fino al 2 maggio alle 14:59

Ricordiamo anche che l’iniziativa umanitaria con cui Fortnite ha da poco ottenuto fondi per aiutare le ONG dell’Ucraina ha raccolto una cifra sorprendente in appena due settimane.

Ma non solo: avete letto che su Fortnite potrebbero arrivare in futuro delle skin attese da tanto tempo, tra cui quelle dedicate ai mitici Griffin?

Per non parlare dell’arrivo nel gioco delle skin della saga di Assassin’s Creed, con la conferma recente del debutto di Ezio Auditore ed Eivor.