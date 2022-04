Pubblicità nei giochi gratis? Microsoft ci sta pensando, per un report

Microsoft si è ormai da tempo imposta di diritto nel mondo dei videogiochi, complice anche il sempre più famoso servizio in abbonamento Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Amazon), che ha letteralmente rivoluzionato il nostro approccio alla distribuzione di titoli.

Adesso sembra che il colosso americano stia pensando a un modo per aumentare i profitti degli sviluppatori, una decisione che verrà presa solamente dopo attente riflessioni.

Secondo un report di Business Insider (via VGC) Microsoft si starebbe muovendo per integrare delle pubblicità nei giochi free-to-play, cosa che senza dubbio lascerebbe un po’ interdetti alcuni giocatori, specialmente pensando al fatto che già i titoli di questo tipo contengono spesso microtransazioni che li caratterizzano in maniera generalmente negativa agli occhi di una parte della community.

«Una delle fonti ha ipotizzato che Microsoft non sia attualmente interessata a raccogliere una parte delle entrate pubblicitarie perché vuole fornire maggiori opportunità di guadagno agli sviluppatori che realizzano giochi free-to-play», leggiamo nell’articolo.

E ancora: «[Microsoft] si sta muovendo con cautela e intende creare un “mercato privato” in cui solo marchi selezionati possono inserire annunci nei giochi in modo che questo non interrompa l’esperienza di gioco stessa».

Secondo quanto detto da alcune fonti a Business Insider, il piano sarebbe quello di introdurre pubblicità anche in modi particolari come tramite «cartelloni pubblicitari resi digitalmente in un gioco di corse automobilistiche».

Si tratta ovviamente di una decisione che verrà valutata attentamente, per tentare in ogni caso di non scontentare i giocatori e rispettarne l’esperienza di ognuno di loro con i titoli in questione.

A questo punto si tratta solamente continuare a seguire la situazione per carpire più informazioni e vedere se la faccenda andrà in porto o meno.

Nel frattempo però Xbox continua a macinare grandi numeri di vendita, e nell’ultimo mese ha superato anche PlayStation 5.

Stessa cosa che è accaduta per quanto riguarda la piccola di casa Microsoft, Xbox Series S, che per la prima volta ha sorpassato la next-gen di Sony.

Per concludere, Xbox Series X a breve potrebbe vedere una revisione hardware, con un nuovo chip in grado di consumare meno energia.