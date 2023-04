PlayStation Showcase: nuovo evento in arrivo, prima di quanto pensiate

È un po’ che non vediamo un PlayStation Showcase e, a quanto pare, qualcuno ha ascoltato la voglia di giocatori di godersi un nuovo evento dedicato all’ecosistema Sony.

L’evento dedicato a tutte le novità delle console di casa Sony, come la sempre meno introvabile PlayStation 5, è il centro di tutto quello che è il racconto del mondo PlayStation.

Di recente ci saremmo dovuti aspettare un evento lo scorso ottobre che, a quanto pare, è stato cancellato per una motivazione ben precisa (anche se non pubblica).

I fan si sono potuti godere intanto numerosi State of Play nel tempo, come l’ultimo in cui abbiamo visto ancora una volta Suicide Squad, come portata principale.

Ma l’attesa per il più grande evento del mondo Sony sembra che stia per finire perché, come riporta GamingBolt, c’è un nuovo PlayStation Showcase all’orizzonte.

Un orizzonte molto vicino perché, secondo il giornalista Jeff Grubb, il prossimo PlayStation Showcase potrebbe arrivare a giugno.

Mentre l’estate videoludica ha perso l’E3 2023 e guadagnato una Summer Game Fest sempre più preponderante, anche PlayStation si prepara al suo evento personale.

Il giornalista ha specificato, in un recente tweet, alcuni dettagli riguardo l’evento in arrivo che si dovrebbe svolgere nella prima settimana di giugno, quindi prima della Summer Game Fest addirittura.

E3 is dead, and I killed it. And now I'm going to honor it by holding it up Weekend At BerniE3's-style alongside Jeff Grubb's #summergamemess

Thank you to all of the Jeff Grubb's Summer Game Mess partners for participating whether you want to or not.

LET'S FUCKING GOOOOO pic.twitter.com/qewAmVOVkZ

— Grubb (@JeffGrubb) March 31, 2023