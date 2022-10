PlayStation Showcase di ottobre cancellato? Forse, ma c’è un perché

Da settimane i fan PlayStation sono in attesa di un nuovo State of Play, incentrato magari sulle prossime novità in arrivo nei primi mesi del 2023 e non solo.

Uno degli eventi di quest’anno era stato dedicato completamente ad Hogwarts Legacy, che potete ordinare su Amazon, sebbene Sony abbia poi dedicato le attenzioni anche ad altri giochi di spessore.

L’evento del 13 settembre scorso, ad esempio, ha presentato novità in arrivo sia da Giappone che dagli sviluppatori che arrivano dal resto del mondo.

Ora, però, come riportato anche su Twitter, sembra che Sony avesse in programma un PlayStation Showcase per ottobre ma che questi sarebbe poi stato cancellato all’ultimo per motivi piuttosto delicati.

L’insider Millie A ha infatti riportato la notizia secondo la quale Sony avrebbe annullato il PlayStation Showcase del 20 ottobre, il quale avrebbe dovuto essere annunciato l’11 ottobre.

Il motivo della cancellazione dell’evento, stando alle voci, sarebbe in primis la volontà di non apparire troppo forti agli occhi degli organi Antitrust che stanno indagando sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Proprio per questa ragione specifica, alquanto plausibile, Sony avrebbe quindi messo i pausa tutti gli annunci di nuovi giochi in programma in queste settimane e nei prossimi mesi.

2/2 The initial announcement of the showcase was scheduled for 11th October with the showcase taking place 20th Oct. Sony holding firm for now. — Millie A (@millieamand) October 17, 2022

Millie A fa anche i nomi di Silent Hill e del nuovo e misterioso gioco di Hideo Kojima, i quali avrebbero dovuto fare capolino nel PlayStation Showcase autunnale, al momento sospeso.

Non ci resta quindi che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Sony nel corso delle prossime ore, semmai dovessero essercene.

Restando in tema, neanche il tempo di iniziare a mettere un punto sulla crisi delle scorte che PS5 Pro inizia a spuntare fuori, con dei dev kit già consegnati.

Nel frattempo PS5 starebbe andando comunque piuttosto bene visto che, nonostante i problemi di scorte che tutti conosciamo, è comunque una delle console più vendute al lancio.