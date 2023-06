Micro SD per ASUS ROG Ally | Le migliori del 2023

Da quando è stata annunciata ed è arrivata sul mercato, ASUS ROG Ally ha fatto parlare di sé perché è, di fatto, un PC portatile nel corpo di una console. E se Steam Deck aveva alcuni limiti che bisognava ingegnarsi a raggirare – come poter far girare, nativamente, i giochi della sola piattaforma Steam dichiarati compatibili – nel caso di Ally è possibile giocare a qualsiasi cosa giri su Windows.

Questo significa che i 512 GB di archiviazione disponibili sull'SSD pre-installato potrebbero non essere sufficienti, se come chi vi scrive siete soliti tenere installati un bel po' di giochi tutti assieme, per lanciare quello che vi va.

ASUS ha pensato a questa eventualità e ha incluso nella sua ROG Ally uno slot per una micro SD che, come su Switch e su Steam Deck, permette di ampliare lo spazio di archiviazione.

Lo slot in dotazione ad Ally è per UHS-II, il più recente e velocissimo standard disponibile per le micro SD: tuttavia, al momento queste schede sono praticamente impossibili da trovare, se non in tagli molto piccoli che rendono inutile l'utilizzo per i videogiochi (32 GB circa). Meglio, allora, per adesso limitarsi a grandi capacità che sono leggermente più lente, come nel caso della UHS-I.

Per aiutarvi a orientarvi nella scelta della miglior micro SD per ASUS ROG Ally, abbiamo quindi deciso di realizzare questa guida, che vi permetterà di individuare le migliori soluzioni presenti sul mercato – tenendo conto sia delle performance, sia del budget a disposizione.

Vediamo quindi quali sono le micro SD che abbiamo selezionato per voi.

Migliori micro SD per ASUS ROG Ally

Di seguito, vediamo anche alcune importanti informazioni su come scegliere la scheda ideale per le vostre necessità e quali sono le caratteristiche da tenere a mente.

SanDisk Extreme Pro

La migliore in assoluto (almeno per ora)

Se non siete troppo preoccupati dalla spesa, sappiate che SanDisk Extreme Pro ha davvero poco da invidiare alle UHS-II che arriveranno con più costanza in futuro. Pur essendo una scheda UHS-I, infatti, parliamo di una velocità di lettura che può arrivare anche a 170 MB/s e una scrittura fino a 90 MB/s, che rendono di fatto questa la miglior soluzione in assoluto tra quelle ora presenti sul mercato.

Questa Micro SD è inoltre disponibile sia in tagli da 1 TB che in tagli da 512 GB, permettendovi così di decidere liberamente quanto spazio ulteriore vi serva – e magari di spendere qualcosa in meno, se 1 TB per voi sarebbe eccessivo. Essendo un prodotto SanDisk, è una Micro SD estremamente affidabile e resistente, adatta per durare a lungo nel tempo e che non teme nemmeno le temperature alte, casomai Ally dovesse scaldarsi durante le sessioni di gioco Turbo.

Samsung EVO Select

Miglior rapporto qualità prezzo

La avevamo già testata con enorme soddisfazione con Steam Deck e non possiamo che raccomandarla anche in questo caso: la Micro SD Samsung EVO Select ha un rapporto qualità/prezzo straordinaria, se pensiamo alla velocità che garantisce e ai prezzi a cui è possibile trovarla (anche sotto i 50 euro nei tagli da 512 GB, se state attenti agli sconti che vi segnaliamo puntualmente sulle nostre pagine).

Questa Micro SD, che arriva al massimo a 512 GB, permette di godere di una lettura fino a 130 MB/s, perfetta per lanciare i vostri giochi senza notare delle differenze significative o frustranti rispetto al lancio dal (velocissimo) SSD interno di ROG Ally. È pur sempre una memoria di archiviazione esterna, sia chiaro, ma la sua grande affidabilità e il fatto che sia proposta a prezzi accessibili, nonostante si presti perfettamente all'uso da gaming, la rendono una delle migliori proposte sul mercato.

Perfetta per chi pensa di aver bisogno di massimo 512 GB da aggiungere ai 512 GB già in dotazione di Ally e non vuole spendere una cifra troppo esosa.

Lexar Play

La migliore economica

Se avete un budget non troppo alto ma state cercando una soluzione affidabile che vi permetta di tenere salvati tanti giochi, Lexar Play è probabilmente la Micro SD ideale. Nonostante una velocità di lettura fino a 150 MB/s, infatti, questa scheda in taglio da 1 TB si acquista a prezzi ridotti rispetto a qualsiasi altra presente sul mercato.

È stata realizzata tenendo a mente piattaforme da gioco portatile come Nintendo Switch, ma si presta anche all'utilizzo su ASUS ROG Ally: se volete tanto tanto spazio, rimanendo ben al di sotto della soglia di circa 200 euro che di solito servono per una Micro SD da 1 TB (e tenetela d'occhio, a volte il prezzo scende anche a poco più di 100 euro), è sicuramente una soluzione più economica, che non per questo lesina in affidabilità.

Come installare una Micro SD su ROG Ally

La procedura per installare una Micro SD sulla vostra ASUS ROG Ally è in realtà molto semplice e si esegue come quando collegate un nuovo supporto di archiviazione al vostro PC con Windows.

Dovrete, infatti, inserire la scheda di memoria nell'apposito slot. Questa comparirà tra i dischi di memoria del vostro sistema, su ROG Ally. Cliccateci sopra con il tasto destro per procedere a formattarla come NTFS. Una volta fatto, sarà pronta all'uso.

Per la guida completa, fate riferimento al nostro articolo che vi spiega passo passo come installare una Micro SD su ASUS ROG Ally.

Come scegliere una Micro SD per ROG Ally

Cosa cambia tra Micro SD UHS-II e UHS-I?

Come dicevamo in apertura, ROG Ally ha uno slot che permette di utilizzare lo standard UHS-II delle Micro SD: si tratta delle schede che supportano velocità di lettura e di scrittura sensibilmente superiori a quelle delle più vecchie UHS-I – che sono però molto più diffuse in tagli grandi, oltre che più accessibili a livello di prezzi.

La velocità massima di trasferimento è oggi distinta in:

UHS-I : massimo 104 MB/s;

: massimo 104 MB/s; UHS-II : massimo 213 MB/s;

: massimo 213 MB/s; UHS-III: massimo 624 MB/s.

Come notate dai numeri, le UHS-II hanno velocità che non fanno proprio percepire i tempi di caricamento dei giochi dalla scheda di archiviazione esterna. Tuttavia, al momento sul mercato si trovano pochi modelli di UHS-II e, in molti casi, sono proposte in tagli piccoli, che non arrivano certo ai 512 GB che farebbero comodi a un videogiocatore.

Inoltre, ora come ora il prezzo delle UHS-II è abbastanza fuori portata, anche per tagli piccoli come 64 GB. Per questo, per il momento non abbiamo incluso UHS-II nella nostra selezione: i vantaggi non sono sufficienti a giustificare la spesa, rispetto a una UHS-I.

Certo, per il futuro arriveranno nuove Micro SD sul mercato e ROG Ally sarà già equipaggiata con uno slot ideale per utilizzarle. Oggi, però, si può giocare serenamente spendendo meno e comprando una UHS-I.

Quante tipologie di Micro SD esistono?

Sul mercato è possibile trovare diverse tipologie di Micro SD, ma non tutte sono ideali per ROG Ally, perché quelle più vetuste hanno delle capacità limitate – non adatta certo all'archiviazione di videogiochi che possono arrivare a pesare anche più di 70 GB l'uno.

La tipologia ideale per ROG Ally è rappresentata dalle Micro SDXC, che sono quelle di capacità maggiore. Per riassumere, le tipologie in commercio sono:

Micro SD : funzionano con ROG Ally, ma arrivano fino a 2 GB, quindi sono di fatto inutili ad ampliare l'archiviazione;

: funzionano con ROG Ally, ma arrivano fino a 2 GB, quindi sono di fatto inutili ad ampliare l'archiviazione; Micro SDHC : funzionano con ROG Ally, ma arrivano al massimo 32 GB;

: funzionano con ROG Ally, ma arrivano al massimo 32 GB; Micro SDXC: vanno da 64 GB a 2 TB, sono quindi le schede di memoria ideali per ampliare lo spazio di archiviazione di Ally.

Come si misura la velocità delle Micro SD?

Oltre che nello standard UHS di cui abbiamo già discusso, le performance della vostra scheda si misurano anche con altri parametri, come la classe di velocità. A oggi è distinta in:

U1 : 10 MB/s;

: 10 MB/s; U3: 30 MB/s.

Questo parametro non influenza l'andamento dei videogiochi di per sé, ma una U3 si comporta meglio rispetto a una U1 se, ad esempio, usate ROG Ally anche con applicazioni non destinate specificamente al gaming.

Nel nostro caso, abbiamo selezionato solo Micro SD U3.

Anche la velocità sequenziale minima di scrittura è un parametro con cui si misurano le performance di una Micro SD, anche se è più utile a chi realizza video e a chi, in genere, ha bisogno di una scheda su cui scrivere dati velocemente (come chi fa delle riprese in 4K, ad esempio). Per i videogiocatori è più importante la velocità di lettura, poiché i giochi vengono letti per essere eseguiti.

La velocità di scrittura, comunque, è indicata da parametri crescenti: V30, V60 oppure V90. Più alto è il numero, maggiore la velocità e superiore il costo.

Infine, tra i parametri che definiscono la qualità di una Micro SD abbiamo anche la classe. Anche in questo caso, però, non dovete preoccuparvene per videogiocare: conta più per i videomaker. La Classe 10 è comunque la migliore e oggi è difficile trovare una Micro SD di standard inferiore.

Infine, c'è la classe di performance, indicata con A2 o A1. Anche qui, è un parametro però trascurabile: da videogiocatori, concentratevi soprattutto sulla velocità di lettura.

Qual è la capacità massima supportata?

La capacità massima supportata da ROG Ally per una Micro SD è pari a 2 TB. Potete stare tranquilli, perché difficilmente al momento potete trovare delle schede di memoria superiori a questo taglio: nella maggior parte dei casi, le proposte si fermano a 1 TB, con quelli da 512 GB che sono tra i più diffusi e quelli spesso più interessanti per il rapporto qualità/prezzo.