Marvel’s Spider-Man 2, le action figure rivelano il ritorno di un “eroe”

Marvel’s Spider-Man 2 è sicuramente uno dei titoli più attesi tra quelli in uscita su console PlayStation 5, sebbene a quanto pare ora potrebbe essere stato svelato un gradito ritorno, direttamente dai giochi precedenti.

Dopo il primo capitolo e lo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), l’Arrampicamuri Marvel tornerà in un gioco che promette grandi cose.

Ora, dopo che l’attore di Venom potrebbe aver reso noto con largo anticipo il mese di lancio del gioco, è ora il turno di una novità altrettanto interessante.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, la linea di action figure ufficiali di Marvel’s Spider-Man 2 hanno svelato il probabile ritorno di Spider-Cat.

Una figure dedicata a Miles Morales per il prossimo Marvel’s Spider-Man 2 ha lasciato intendere che l’amato costume di Bodega Cat potrebbe tornare nel sequel atteso su PS5.

Hasbro ha messo in preordine oggi (23 marzo) il nuovo oggetto da collezione dedicato a Miles, in quale include un dettaglio particolarmente eccitante per i fan della serie di videogiochi.

Se avete giocato allo spin-off di Insomniac, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, forse ricorderete la skin Bodega Cat, grazie alla quale un piccolo soriano arancione spuntava dallo zaino di Miles mentre fluttuava tra i tetti di New York.

Hasbro has officially revealed a Miles Morales figure based on his appearance in Spider-Man 2 on #PS5 Pre-orders begin tomorrow! In January, Hasbro also announced a Peter Parker action figure from Spider-Man 2 ️️ pic.twitter.com/lSCPJavhh1 — Hunter (@NextGenPlayer) March 22, 2023

Ebbene, la buona notizia è che la stessa tuta potrebbe tornare nel sequel, dato che la figure Hasbro non solo presenta Miles con la sua tuta da Spider-Man, ma anche un piccolo gatto arancione che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Si tratta sicuramente di un extra che farà la gioia di tutti gli amanti dei simpatici animali pelosi (anche perché vedere un gatto con la maschera da Uomo Ragno non è di certo una cosa che capita tutti i giorni).

Sempre parlando di Spidey, nelle scorse settimane erano arrivate ottime notizie anche dall’interprete di Peter Parker, il quale ha confermato come Insomniac si senta sicura della data di uscita del gioco.

Ma non solo: l’ultimo spot pubblicitario di Marvel’s Spider-Man 2 andato in onda sulle reti australiane ha sicuramente alzato e non poco l’asticella dell’hype.