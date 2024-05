PlayStation Store, ad aprile Stellar Blade è stato sconfitto da... un titolo Xbox

Il mondo dei videogiochi è decisamente cambiato e l'ha fatto velocemente negli ultimi mesi, perché su PlayStation Store tra i videogiochi più venduti in digital delivery c'è un videogioco che è stato baluardo di Xbox per tantissimo tempo, e non il chiacchieratissimo Stellar Blade.

Si tratta di Sea of Thieves che, all'esordio su PlayStation nel grande cambio di rotta da parte di Xbox riguardo l'esclusività e i multipiattaforma, è diventato rapidamente uno dei più venduti su PlayStation 5.

Tramite il PlayStation Blog, infatti, possiamo guardare alle interessanti classifiche dei giochi più venduti sulla piattaforma sia in Europa che negli Stati Uniti.

Ecco le due classifiche per quanto riguarda i videogiochi PlayStation 5:

Stati Uniti/Canada

HELLDIVERS 2 Stellar Blade Sea of Thieves Call of Duty: Modern Warfare III MLB The Show 24 Grand Theft Auto V NBA 2K24 WWE 2K24 Grounded Dragon’s Dogma 2

Europa

Sea of Thieves Grand Theft Auto V HELLDIVERS 2 Stellar Blade Call of Duty: Modern Warfare III EA SPORTS FC 24 TopSpin 2K25 Grounded It Takes Two Fallout 4

Se Stellar Blade (lo trovate su Amazon) negli Stati Uniti e Canada è in seconda posizione, subito dopo Helldivers 2 ma tallonato da Sea of Thieves, è interessante vedere come in Europa si addirittura fuori dal podio, sul terzo posto guardando da lontano il titolo piratesco di Rare in prima posizione.

L'esclusiva PlayStation 5 con protagonista la sensuale Eve non sembra quindi essere il gioco così atteso che pensavamo, un trend confermato anche dalle news più lette lo scorso mese, mentre Sea of Thieves ha fatto decisamente breccia sulla community PlayStation andando a mettere in crisi anche il predominio di Helldivers 2.

Il che è surreale visto che la stessa Xbox non sembra credere così tanto sulle sue proprietà intellettuali, come ha dimostrato la nuova ondata di chiusure e licenziamenti che ha scatenato un vero putiferio.