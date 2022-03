PlayStation sarebbe pronta a svelare “grandi annunci” (e la data è vicina)

Le ultime settimane sono state ricche di novità per i fan di casa PlayStation: in pochi giorni gli appassionati hanno infatti potuto assistere non solo a operazioni di mercato come le acquisizioni di Bungie e Haven Studios, ma anche di nuovi aggiornamenti per PS5 e PS4 e di un evento dedicato a Hogwarts Legacy, uno dei giochi più attesi dell’anno.

Ma le sorprese per la casa di DualSense potrebbero non essere finite qui: stando alle ultime indiscrezioni, sembra infatti che Sony sarebbe al lavoro su alcuni grandi annunci molto importanti.

Uno di questi potrebbe essere Spartacus, il Game Pass di PlayStation, per il quale Bloomberg aveva già anticipato che il reveal potrebbe essere molto vicino.

Come riportato da Game Rant, a stimolare ulteriormente la curiosità dei fan ci ha pensato anche il giornalista e insider Greg Miller, che si è detto talmente convinto di vedere in arrivo tante novità al punto da aver deciso di rinviare il proprio podcast, in preparazione delle eventuali novità.

Secondo Greg Miller, Sony avrebbe infatti in programma tre grandi annunci e che, se anche solo uno di questi di essi venisse effettivamente confermato, sarebbe una grande settimana per gli appassionati PlayStation.

Naturalmente, il content creator non ha voluto approfondire ulteriormente di quali annunci si tratta, ma a giudicare dalle ultime notizie sono moltissimi i fan che prevedono possibili novità per il nuovo Game Pass di casa Sony.

Man, looking like it might be a VERY interesting week for PlayStation if even one of the three rumors I’ve heard is true.

As such, we’re gonna delay recording PS I Love You XOXO until Thursday.

pic.twitter.com/M5KnIRBo1v

— Greg Miller (@GameOverGreggy) March 27, 2022