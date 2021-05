PlayStation registra il marchio di un’esclusiva Xbox

Un’esclusiva Xbox potrebbe sorprendentemente sbarcare su PlayStation, dato che Sony ha recentemente registrato il marchio di un titolo realizzato da Insomniac Games, prima che venisse acquisita.

Stiamo parlando di Sunset Overdrive, un titolo pubblicato esclusivamente su Xbox One nel 2014 da Microsoft e realizzato dagli autori di Ratchet & Clank.

Ricordiamo infatti che Insomniac Games è stata acquisita solo recentemente da Sony, anche se ha sempre avuto un ottimo rapporto con la casa di PlayStation per la realizzazione di diversi titoli di successo.

Si potrebbe dunque trattare di un’operazione inversa al primo gioco PlayStation sbarcato su Xbox Game Pass, che in questo caso farebbe il passo opposto.

Sul sito TMview, che consente a tutti gli utenti di consultare gratuitamente i marchi disponibili, è infatti possibile osservare come Sunset Overdrive sia stato registrato il 26 aprile 2021.

Ad avere effettuato questa mossa è stata Sony Interactive Entertainment per conto di Insomniac Games.

Se normalmente si tratterebbe di un’operazione standard, in questo caso può risultare sorprendente perché si tratta di un’attuale esclusiva Xbox, dato che i diritti di pubblicazione del primo capitolo appartengono a Microsoft Studios.

Al momento non è stato annunciato alcun port su PS5 e PS4 di Sunset Overdrive, ma è chiaro che dopo questa notizia i fan del gioco potranno iniziare a pensare ad un possibile futuro del franchise su PlayStation.

Nel 2018, Insomniac Games aveva già chiarito che i diritti della serie appartengono alla stessa casa di sviluppo, ma che il primo titolo della serie era un’esclusiva Xbox:

We own the Sunset Overdrive IP. But the original game is Xbox One exclusive

— Insomniac Games (@insomniacgames) April 10, 2018