Come gira il primo gioco PlayStation su Xbox? L’analisi

I fan dei videogiochi sportivi, in questo caso del baseball, sono già a conoscenza del fatto che MLB The Show 21, dopo un lungo periodo di esclusiva PlayStation, è uscito anche sulle piattaforme Microsoft.

Non si tratta di una vera e propria collaborazione tra i due colossi dell’industria videoludica, ma semplicemente di una pubblicazione, da parte di PlayStation Studios, dell’atteso titolo sportivo anche su piattaforma Xbox. L’uscita del gioco avverrà in contemporanea su console old-gen e next-gen.

MLB The Show 21 sarà accompagnato da un’interessante funzionalità di cross-play che permetterà di dare il via a partite in multiplayer e interagire con gli altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma in possesso.

Oggi, grazie a un contributo apparso su ResetEra, veniamo a sapere che i ragazzi di Digital Foundry hanno pubblicato un video su YouTube in cui mostrano come gira il gioco su PS5, Xbox Series X|S, PS4 Pro e Xbox One X.

La curiosità per il primo titolo pubblicato da Sony su piattaforma Microsoft è tanta, anche per quanto riguarda le performance tecniche.

Su PS5 e Xbox Series X il gioco gira a 2160p, con delle differenze quasi impercettibili: texture, resa delle luci e qualità degli effetti risultano praticamente uguali nelle due versioni. Per quanto riguarda Xbox Series S, invece, il gioco si attesta sui 1080p.

Su PS4 Pro e Xbox One X la risoluzione è invece di 1440p, con la possibilità (disponibile su entrambe le console) di scegliere tra altri due tipi di risoluzione: 1080p e 2160p.

Il frame rate sarà sbloccato e garantirà una frequenza di 60fps, facendo registrare risultati più che buoni per quanto riguarda la fluidità dell’azione di gioco.

Per garantire una resa visiva di 6ofps costanti su PS4 Pro e Xbox One X è necessario optare per una risoluzione di 1080p.

Le differenze, rimanendo nell’ambito della categoria old-gen da una parte e next-gen dall’altra, sembrano quindi limitate, considerando che si tratta pur sempre di un titolo sportivo che, per sua natura, non necessita di requisiti eccessivi dal punto di vista hardware né di una eccessiva mole di dati da gestire.

Questa inattesa “strategia” di pubblicazione portata avanti da Sony fa il paio con le recenti novità che la vorrebbero impegnata a garantire un gran numero di esclusive per la sua ultima console.

Ricordiamo che MLB The Show 21 è stato pubblicato al day one su Xbox Game Pass. Tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio di Microsoft possono quindi provare il titolo già dal 20 aprile.

Il servizio in abbonamento del colosso di Redmond continua a macinare numeri da capogiro (cinque milioni nel corso degli ultimi tre mesi e più di 23 in totale) e sembra che Sony sia al lavoro per rispondere a suo modo a Xbox Game Pass.