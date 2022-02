PlayStation annuncia 3 nuovi eventi “Play! Play! Play!”: ecco date e dettagli

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha appena annunciato 3 nuovi eventi dedicati a grandi giochi in uscita su console PlayStation, che saranno disponibili nei prossimi mesi.

Gli eventi «Play! Play! Play!» sono riservati al pubblico giapponese ma offrono anche l’opportunità di scoprire dettagli e il gameplay di alcuni giochi più da vicino: uno dei più interessanti è sicuramente Ghostwire Tokyo, l’esclusiva PS5 prodotta da Bethesda.

Uno degli omonimi eventi dello scorso anno ci ha già dato l’opportunità di vedere più da vicino Elden Ring, dunque adesso è arrivato il momento di vedere più approfonditamente altri giochi in uscita.

Come riportato da Gematsu, oltre al già citato Ghostwire Tokyo gli utenti potranno osservare nuovi dettagli su Babylon’s Fall e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Le dirette si svolgeranno tutte sul canale YouTube ufficiale di PlayStation Japan: di seguito vi lasceremo tutte le date ufficiali degli streaming «Play! Play! Play!» programmati attualmente.

Babylon’s Fall – 19 febbraio ore 17.00 JST

– 19 febbraio ore 17.00 JST Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 26 febbraio ore 17.00 JST

– 26 febbraio ore 17.00 JST Ghostwire: Tokyo – 19 marzo ore 17.00 JST

Non saranno però gli unici giochi ad essere mostrati durante tali eventi: in occasione degli streaming dedicati a Babylon’s Fall e Stranger of Paradise ci sarà infatti anche l’occasione di introdurre e discutere su Horizon Forbidden West, l’ultima attesissima avventura di Aloy in uscita.

Durante l’evento di Ghostwire Tokyo, che si svolgerà invece il prossimo mese, si discuterà invece anche di Gran Turismo 7, l’ultima produzione per gli amanti delle corse realizzata da Polyphony Digital: ci sarà dunque l’occasione di scoprirne ulteriori dettagli a pochi giorni di distanza dall’uscita ufficiale.

Ovviamente lo spazio principale sarà però dedicato ai titoli citati qui sopra, che oltre ad essere giocati da talenti e influencer popolari in Giappone saranno anche discussi da sviluppatori e producer provenienti rispettivamente da Platinum Games, Square Enix e Tango Gameworks.

Naturalmente seguiremo anche noi queste presentazioni e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero interessanti novità da queste attese produzioni PlayStation.

Ricordiamo che proprio poche settimane fa si è svolto un evento State of Play interamente dedicato a Gran Turismo 7: la produzione di Polyphony Digital sarà dunque nuovamente presentata il prossimo mese insieme a Ghostwire Tokyo.

Nel frattempo, PlayStation sta ancora esultando per le ottime recensioni ricevute da Horizon Forbidden West, definito dalla stessa Sony «un gioco meraviglioso».